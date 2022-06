Norse décolle pour New-York

Partages

Le lowcost, avec Norse, est de retour sur l’une des principales routes aériennes internationales au monde vers New-York. Norse Atlantic Airways a annoncé qu’elle allait bientôt commencer un service entre l’aéroport de Londres et l’aéroport international John F. Kennedy de New-York en Boeing 787.

Les vols démarrent le 12 août avec une fréquence quotidienne. Le vol quitte Londres à 13 h et arrive à New York à 15 h 55 (heures locales). Le vol retour de New York part à 17h55 et atterrit à 6h20 le lendemain.

Publicités

Les tarifs de lancement commencent à environ 300 euros aller-retour.

Norse exploite le Boeing 787-9 Dreamliner dans une configuration à deux classes : la classe premium, avec une disposition inclinable 2-3-2, et la classe économique, avec une configuration 3-3-3. Comme ses pairs à très bas prix, Norse facture des frais supplémentaires pour tout. Cela va de la sélection des sièges aux bagages à main en passant par les repas…

Norse, New-York mais pas que

La compagnie aérienne exploitera également un service à durée limitée d’août à fin octobre entre Londres et Oslo, le port d’attache de la compagnie aérienne.

Le PDG de Norse Atlantic, Bjorn Tore Larsen, a indiqué dans un communiqué :

Nous sommes très heureux de pouvoir désormais accueillir des clients qui souhaitent réserver des vols de qualité entre Londres Gatwick et New York JFK. Les clients disposent désormais d’une option abordable leur permettant de réserver un voyage de dernière minute ou des vacances inoubliables avec une compagnie aérienne qui offre choix et flexibilité. Bjorn Tore Larsen

Norse lance des vols entre New-York et Oslo le 14 juin. La compagnie aérienne desservira également l’aéroport international de Fort Lauderdale, l’aéroport international d’Orlando et l’aéroport international de Los Angeles depuis Oslo.

Norse partage une certaine similitude avec la compagnie aérienne Norwegian, fermée pendant la pandémie de COVID-19. Ses actionnaires comprennent des membres de l’équipe de direction de Norwegian, dont son fondateur, Bjorn Kjos. Les deux compagnies aériennes ont également utilisé des Boeing 787.