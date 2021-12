Norse Atlantic Airways, premier Boeing 787

Partages

Norse Atlantic Airways a pris livraison du premier des 15 Boeing 787 Dreamliner. Elle prévoit de les utiliser sur des liaisons long-courriers vers les États-Unis. Cela au départ de la Scandinavie, le Royaume-Uni et l’Europe continentale à partir du printemps 2022.

Le 787-9 Dreamliner a été convoyé de Pologne à Oslo lundi où il restera stationné jusqu’en avril 2022. Le nouveau transporteur à bas prix prévoit de capitaliser sur une résurgence postpandémique de la demande de voyages au printemps.

En plus de 12 modèles 787-9, Norse Atlantic louera également trois 787-8 Dreamliners. L’ensemble de la flotte appartenait à Norwegian avant que la compagnie aérienne n’abandonne ses ambitions long-courriers. Cela dans le cadre d’une restructuration majeure. Cette dernière doit lui permettre de traverser la pandémie.

Norse Atlantic est l’œuvre de l’entrepreneur Bjørn Tore Larsen, qui était auparavant lié à Norwegian car l’une de ses entreprises fournissait à Norwegian un personnel de cabine et des pilotes externalisés. La compagnie aérienne compte également d’autres dirigeants de Norwegian au sein de son conseil d’administration, dont le fondateur de la compagnie aérienne Bjorn Kjos.

Malgré les liens évidents avec Norwegian, Larsen dit que Norse Atlantic est une entreprise complètement distincte. Il précise qu’elle sera exploitée de manière très différente de Norwegian.

Norse Atlantic séduit les PN

Afin d’éviter un obstacle potentiel à l’obtention d’un certificat de transporteur aérien aux USA, Norse Atlantic a lancé une offensive de auprès de groupes d’employés. Elle a déjà réussi à convaincre le plus grand syndicat de PNC des États-Unis.

Des groupes de pilotes et de PNC en Scandinavie et au Royaume-Uni sont également du côté de la compagnie. Ils ont salué sa décision de redémarrer les vols long-courriers à bas prix à travers l’Atlantique.

Bjørn Tore Larsen a indiqué :

Nous pensons que les voyages transatlantiques reprendront pleinement une fois la pandémie derrière nous. Les gens voudront explorer de nouvelles destinations, rendre visite à leurs amis et à leur famille et voyager pour affaires. Norse sera là pour offrir des vols attrayants et abordables sur nos Dreamliners plus respectueux de l’environnement aux voyageurs d’affaires et aux voyageurs d’affaires soucieux de leur budget. Bjørn Tore Larsen

Les livraisons pour Norse Atlantic des Boeing 787 Dreamliners restants devraient se poursuivre jusqu’en avril 2022. Ils arboreront tous la nouvelle livrée de Norse Atlantic, censée évoquer la conception des drakkars norvégiens. Les jets porteront le nom de parcs nationaux célèbres dans les pays vers lesquels Norse Atlantic vole. Le premier avion a été nommé Rondane

Norse Atlantic évitera les principaux aéroports des États-Unis et volera plutôt vers des aéroports secondaires moins chers. Des itinéraires initiaux sont prévus d’Oslo à Fort Lauderdale, en Ontario, et à New York.

La compagnie aérienne prévoit également d’ouvrir des bases à Londres et à Paris.

Jusqu’à présent, la compagnie aérienne n’a pas révélé à quoi ressemblera l’intérieur de ses Dreamliners, mais ils présenteront probablement exactement le même aménagement que Norwegian avait installé lorsqu’ils étaient neufs. Norse Atlantic a promis le Wi-Fi en vol, le chargement de périphériques USB et la commande de nourriture et de boissons à la demande – toutes les fonctionnalités qui étaient proposées par Norwegian.

La vente des billets devrait ouvrir environ trois mois avant le premier vol.