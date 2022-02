Norse Atlantic, premier vol au deuxième trimestre 2022

La compagnie aérienne Norse Atlantic souhaite lancer la vente de billets d’ici la fin mars. Le premier vol commercial Norse Atlantic devrait décoller au deuxième trimestre 2022.

Norse Atlantic Airways garde toujours sa première destination secrète. Cela bien qu’elle ait déclaré que ce serait au départ d’Oslo vers les USA.

La société a reçu plus de 3 000 candidatures pour ses 50 premiers postes de pilotes basés à Oslo. La formation des pilotes a maintenant commencé. La première base PNC sera établie à Fort Lauderdale, en Floride. La formation de la première promotion d’un total de plus de 400 PNC commencera dans quelques semaines. Des bases PNC dans d’autres endroits seront établies en fonction de l’augmentation des opérations à mesure que la compagnie aérienne évolue.

Norse a signé des conventions collectives avec des syndicats de pilotes et de PNC en Norvège, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Comme indiqué précédemment, la compagnie aérienne exploitera le Boeing 787 Dreamliner dans sa flotte. Par la suite des 787-8 et 787-9 devant rejoindre la flotte. Actuellement, la compagnie aérienne dispose de quatre avions stationnés à l’aéroport d’Oslo. Les 11 autres seront livrés consécutivement dans les mois à venir. L’entreprise commencera prudemment et ajoutera progressivement de la capacité en fonction de la demande.

Cela portera la flotte de Norse Atlantic Airways à un effectif de 15 appareils.

Le PDG Bjørn Tore Larsen de Norse avait pas mal de choses à dire. Tout d’abord sur la vente de billets :

Les futurs clients et supporters des deux côtés de l’Atlantique nous contactent chaque jour pour nous demander quand ils peuvent commencer à acheter des billets, quand nous serons en vol et surtout quels itinéraires nous proposerons. Nous sommes ravis de l’intérêt suscité par le marché et pouvons confirmer que notre objectif est de lancer la vente de billets d’ici la fin du mois de mars et que notre premier vol décolle au deuxième trimestre.

Sur les équipages de la compagnie aérienne, il ajoute :

Sur la flotte 787 et l’avenir, il conclut :

Nous pensons que les voyages transatlantiques reprendront fortement une fois la pandémie derrière nous. Les gens voudront explorer de nouvelles destinations, rendre visite à leurs amis et à leur famille et voyager pour affaires. Norse sera là pour proposer des vols attractifs et abordables sur nos Boeing 787 Dreamliners plus respectueux de l’environnement aux voyageurs d’affaires et aux voyageurs soucieux de leur budget.

Bjørn Tore Larsen