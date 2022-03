Norse Atlantic décale son lancement

Partages

Norse Atlantic Airways a déclaré qu’elle retardait son lancement d’environ un mois. Cela en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et des conséquences que la guerre pourrait avoir sur la demande de voyages. Sans oublier l’impact sur les prix du kérosène.

Le transporteur basé à Oslo avait initialement espéré commencer à vendre des billets ce mois-ci. Il a décidé d’attendre et de voir ce qui se passera plutôt que de risquer de créer une nouvelle compagnie aérienne à un moment aussi incertain.

Bjørn Tore Larsen, Directeur Général, a indiqué :

« La tragédie qui se déroule en Ukraine crée des incertitudes au sein du transport aérien international que nous prenons au sérieux. Nous sommes dans une position unique car nous n’avons pas encore commencé à voler, ce qui nous donne l’avantage d’entrer sur le marché avec prudence en fonction de la demande et de nous adapter rapidement aux événements imprévus. Bjørn Tore Larsen

Norse Atlantic espère percer le marché long-courrier transatlantique à bas prix. Elle reliera la Norvège, le Royaume-Uni et l’Europe a des destinations à travers les États-Unis. Notamment New York, Fort Lauderdale et Los Angeles.

Norse Atlantic clone de Norwegian ?

La compagnie aérienne est considérée comme le successeur de la compagnie aérienne long-courrier en faillite Norwegian. Malgré les liens de Larsen avec l’ancienne compagnie, il insiste sur le fait que Norse Atlantic est une compagnie aérienne très différente.

Néanmoins, les similitudes sont remarquables. Norse Atlantic utilisera les anciens Boeing 787 Dreamliners de Norwegian. De plus la compagnie aérienne est gérée par de nombreux anciens cadres supérieurs de Norwegian. Le modèle commercial est également très similaire. Cependant Larsen affirme que la nouvelle société adoptera une approche complètement différente des relations avec les employés.

Norse a mis en place sa première base PNC en Floride où les membres d’équipage seront embauchés dans le cadre d’un contrat syndical. Des pilotes seront embauchés en Norvège. Des conventions collectives ont déjà été signées avec des syndicats dans d’autres pays où Norse a l’intention de s’implanter.

Au départ, Norse ne prévoit de voler qu’entre la Norvège et les États-Unis. Cependant la compagnie aérienne a déjà acquis des créneaux d’atterrissage et de décollage à l’aéroport de Londres Gatwick et espère également lancer des vols au départ de Paris dans un proche avenir.

S’il n’y a pas d’autres retards pour le lancement, Larsen espère que Norse Atlantic commencera à voler en juin. Le réseau d’itinéraires ne sera cependant pas confirmé tant que les billets ne seront pas mis en vente.