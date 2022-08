Norse Atlantic et partenaires

Partages

Norse Atlantic Airways a annoncé que ses clients auront accès à encore plus de choix et de commodité via ses partenaires de connectivité tel qu’easyJet, Norwegian et Spirit Airlines. L’accord interligne virtuel, propulsé par Dohop, fournira plus de 600 connexions hebdomadaires aux services transatlantiques de Norse. Cela dans ses principaux hubs internationaux d’Oslo, Londres, Berlin, New York, Fort Lauderdale, Orlando et Los Angeles.

Norse, des partenaires pour l’Europe

Le partenariat avec easyJet offrira aux clients un accès pratique à une vaste gamme de destinations européennes en correspondance. Ce sera possible avec les vols Norse de Londres à New York, de Berlin à New York et de Berlin à Los Angeles.

Depuis Oslo, le partenariat avec Norwegian permettra aux clients de réserver facilement des vols vers des destinations nationales, scandinaves et européennes avec des correspondances sur les services de Norse vers New York JFK, Fort Lauderdale, Los Angeles et Orlando.

Partenariat aux USA

Le partenariat avec Spirit Airlines offrira encore plus de choix aux clients qui souhaitent voyager entre l’Europe et les États-Unis,. Il y a de nouvelles destinations telles que Las Vegas, Dallas, Nashville et Salt Lake City deviennent accessibles via Ft. Lauderdale, Orlando et Los Angeles.

Bjorn Tore Larsen, PDG de Norse Atlantic Airways, a commenté :

Depuis le lancement de Norse Atlantic Airways, nous avons rendu les voyages transatlantiques long-courriers accessibles à tous grâce à nos tarifs abordables et à nos destinations passionnantes. Les clients peuvent désormais explorer davantage et se connecter aux services de nos compagnies aériennes partenaires à travers l’Europe et les États-Unis. Ces accords stimuleront davantage les voyages transatlantiques, ce qui profitera au tourisme et aux entreprises locales des deux côtés de l’Atlantique. Bjorn Tore Larsen

Norse Atlantic est en pourparlers avec d’autres partenaires qui rejoindront bientôt la plateforme de réservation. Il annoncera d’autres accords en temps voulu.

Des connectivités simples entre Norse et ses partenaires grâce à Dohop

Les clients peuvent réserver des vols de correspondance avec les compagnies aériennes partenaires Norwegian et Spirit Airlines sur la propre plate-forme de Norse, alimentée par Dohop. Les connexions seront également disponibles via les principaux moteurs de méta recherche dans les prochains jours.

Les clients britanniques et européens qui souhaitent se connecter à easyJet peuvent réserver sur Worldwide by easyJet et réserver via la propre plateforme de Norse.

Sarah Hanan, directrice commerciale chez Dohop, a déclaré :

Nous sommes ravis d’avoir un nouveau transporteur transatlantique innovant et avant-gardiste tel que Norse Atlantic Airways parmi nos hôtes de plateforme. Cette nouvelle plate-forme permettra à Norse Atlantic Airways de nouer facilement de nouveaux partenariats avec des compagnies aériennes du monde entier, de faciliter la croissance et de nouvelles opportunités commerciales, et d’offrir des itinéraires complexes à travers l’Europe et l’Amérique du Nord à leurs passagers. Sarah Hanan

Ces partenariats n’auront aucune incidence sur la ponctualité, l’utilisation des actifs ou le modèle opérationnel de Norse. Norse n’organisera pas de vols pour les passagers en correspondance. Les correspondances sont soumises à un « temps de correspondance minimum » pouvant aller jusqu’à 2,5 heures, selon l’itinéraire, ce qui laisse aux clients suffisamment de temps pour effectuer le transfert entre les vols et les terminaux. Les clients devront passer la douane et réenregistrer leurs propres bagages avant un vol de correspondance. Si un passager manque un vol de correspondance, Dohop le transférera sur le prochain vol disponible.

Norse Atlantic propose deux choix de cabines, Economy et Premium. Les passagers peuvent choisir parmi une gamme simple de tarifs, Light, Classic et Plus. Ils reflètent la manière dont ils souhaitent voyager et les options qui sont importantes pour eux. Les tarifs Light représentent l’option de valeur de Norse tandis que les tarifs Plus incluent la franchise de bagages maximale, deux services de repas, une expérience améliorée à l’aéroport et à bord et une flexibilité accrue des billets.

La grande et spacieuse cabine du Boeing 787 Dreamliner offre aux passagers une expérience de voyage détendue et confortable, y compris une expérience de divertissement personnelle de pointe. La cabine Premium offre un espacement des sièges de 43 pouces et une inclinaison de 12 pouces.