Norse Atlantic en Floride pour l’été 2023

La compagnie aérienne à bas prix Norse Atlantic Airways a ouvert à la vente deux nouvelles liaisons en Floride pour l’été 2023. Les vols seront au départ de l’aéroport de Gatwick à Londres. À partir de fin mai, la compagnie aérienne desservira l’ aéroport international d’Orlando et l’aéroport international Hollywood-Fort Lauderdale.

Élargir les liaisons vers les États-Unis pour l’été

Poursuivant la tendance à l’expansion estivale, Norse Atlantic a annoncé deux nouvelles liaisons vers la Floride au départ de Gatwick qui seront ajoutées au service quotidien actuel vers l’aéroport international John F. Kennedy à New York. Le nouvel itinéraire vers Orlando de Norse aura quatre services hebdomadaires en mai et juin. Pour les mois de juillet et aout Norse Atlantic proposera des vols quotidiens. Les vols vers Fort Lauderdale seront opérés à raison de trois fois par semaine jusqu’en juin. Ils passeront à quatre fois par semaine pour le reste de l’été.

Tous les vols seront opérés par un Boeing 787 Dreamliner de la compagnie aérienne. Ils seront configurés en deux cabines, Economy et Premium. Bien qu’il n’y ait pas de produit d’affaires ou de première classe avec des sièges allongés, Norse affirme que sa cabine haut de gamme présente un pas à 43 pouces et 12 pouces d’inclinaison.

Nous sommes très heureux d’annoncer deux nouvelles liaisons au départ de Londres Gatwick vers la destination de vacances populaire qu’est la Floride. En plus de nos vols quotidiens actuels vers New York, nous mettrons également en vente d’autres destinations entre Londres et les États-Unis d’ici fin février. En conséquence, notre compagnie aérienne basée au Royaume-Uni, Norse Atlantic UK, desservira plus de destinations vers les États-Unis depuis Londres Gatwick que tout autre transporteur cet été. Bjorn Tore Larsen, PDG, Norse Atlantic

Norse Atlantic en Floride cet été 2023 mais pas que

Grâce aux partenaires de Norse, easyJet, Norwegian et Spirit Airlines, les passagers peuvent accéder à plus de 600 liaisons hebdomadaires dans le monde. Ce mois-ci, la compagnie aérienne propose 144 vols depuis Berlin, Oslo et Londres Gatwick vers les États-Unis. D’ici mai, Norse proposera à ses passagers 222 vols à destination et en provenance des États-Unis. La compagnie low-cost compte 284 vols programmés dans son réseau en mai.