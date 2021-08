Norse Atlantic, plus de détails aujourd’hui

Partages

Norse Atlantic Airways, la nouvelle compagnie aérienne long-courrier à bas prix dirigée par une équipe de direction ayant des liens avec Norwegian, dévoilera sa première livrée du Dreamliner, ainsi que plus de détails sur la compagnie aérienne et son modèle d’exploitation ce mardi après-midi.

Jusqu’à présent, nous savons que la compagnie aérienne a sécurisé 15 Boeing 787 qui appartenaient tous à la filiale long-courrier aujourd’hui disparue de Norwegian et a l’intention de lancer vers décembre 2021. Le calendrier pourrait facilement glisser si les restrictions de voyage actuelles imposées à l’Europe par le L’administration Biden n’est pas levée de sitôt.

La force motrice de Norse Atlantic est Bjørn Tore Larsen, le fondateur de la société d’externalisation du personnel aéronautique OSM Aviation. Son entreprise fournissait auparavant du personnel à Norwegian, ce qui a conduit à des allégations, en particulier aux États-Unis, selon lesquelles Norwegian utilisait un modèle de pavillon de complaisance pour saper ses rivaux américains.

Larsen tient à éviter ce genre d’accusations avec Norse Atlantic et a déjà négocié un contrat préliminaire pour les agents de bord basés aux États-Unis avec le plus grand syndicat de personnel navigant américain, l’Association of Flight Attendants (AFA-CWA).

Néanmoins, certains législateurs américains et syndicats de l’aviation ne sont pas satisfaits de la proposition de Norse Atlantic d’entrer sur le marché transatlantique et se sont engagés à lutter contre la demande de la compagnie aérienne d’exploiter des vols vers les États-Unis.

Larsen a tenté de dissiper les craintes en affirmant que le personnel de Norse Atlantic ne subventionnerait pas le coût des billets avec des salaires bas et des conditions de travail de mauvaise qualité.

Mardi, à 12 heures CET, Larsen fournira une mise à jour avec plus de détails sur Norse Atlantic qui devraient être révélés sur les itinéraires initiaux du transporteur, ce que la compagnie aérienne proposera et le type de prix que Norse Atlantic pourrait facturer.

Larsen a précédemment déclaré qu’il espérait initialement relier Miami, Los Angeles et New York à Londres, Paris et Oslo, bien que cela puisse être sujet à changement.

Norse Atlantic diffusera en direct l’annonce via son nouveau site Web à l’adresse : flynorse.com