Emirates, hôtesse de l’air au-dessus du Burj Khalifa !

Emirates a vraiment mis une hôtesse de l’air au-dessus du Burj Khalifa. À 829,8 mètres (2 722 pieds) de hauteur, l’imposant Burj Khalifa a dominé la ligne d’horizon de Dubaï et a conservé le titre de plus haut bâtiment du monde pendant plus de 12 ans. Et à cette époque, le gratte-ciel emblématique a connu des cascades assez audacieuses…

À première vue, vous seriez pardonné de penser que la dernière campagne marketing d’Emirates était un peu de la magie CGI car il semblerait impossible de réussir le coup dans la vraie vie. Mais à quel point vous auriez tort.

Oui, Emirates a vraiment mis une hôtesse de l’air au-dessus du Burj Khalifa pour célébrer la réouverture des voyages à destination et en provenance du Royaume-Uni. Vêtue de l’uniforme classique du personnel de cabine d’Emirates, la parachutiste et cascadeuse Nicole Smith-Ludvik a été héliportée au sommet du gratte-ciel dans des scènes que même Tom Cruise n’essaierait pas de réaliser.

La campagne a été animée par la société de vidéos d’hélicoptères et de drones Choppershoot et produite par Prime Productions AMG et TECS Event Services qui ont confirmé que cela n’était pas seulement mis en scène dans un studio « écran vert ».

TECS Event Services a indiqué :

Faire partie d’un projet si spécial – non seulement pour le fait qu’on nous a fait confiance pour aider à donner vie à cela (oui, c’est très très réel), mais aussi pour ce que cela signifie pour tant de familles qui ont été séparées de leurs familles entre ici à Dubaï et au Royaume-Uni.

Sans surprise, Smith-Ludvik a déclaré que c’était l’une des « cascades les plus incroyables et excitantes que j’ai jamais faites ».

Le but de la cascade était de célébrer la décision du Royaume-Uni de rouvrir les voyages avec les Émirats arabes unis (EAU).

Le Royaume-Uni était l’un des marchés les plus importants des Émirats avant la pandémie, mais en janvier, le gouvernement britannique a jeté les Émirats arabes unis sur sa «liste rouge» de voyage. Depuis lors, seuls les citoyens britanniques ont été autorisés à voyager de Dubaï au Royaume-Uni et même alors, ils doivent se mettre en quarantaine dans un hôtel pendant 10 jours.

En rétrogradant les Émirats arabes unis à un pays de la «liste orange», tout le monde peut désormais voyager et Emirates commence déjà à en récolter les fruits.

Adnan Kazim, directeur de l’exploitation de la compagnie aérienne, a déclaré :

Depuis l’annonce du Royaume-Uni hier soir, nous avons vu une énorme augmentation des demandes de clients désespérés de voyager pour voir leur famille, planifiant le retour de leurs enfants pour la nouvelle rentrée scolaire, ainsi que leurs voyages d’affaires ou de vacances reportés.Emirates examine nos opérations à divers points au Royaume-Uni et tout redémarrage du service sera annoncé de la manière habituelle.

Dubaï a été visé par l’interdiction de la Liste rouge parce que les ministres du gouvernement étaient mécontents que tant de Britanniques choisissent de passer leurs vacances dans l’émirat au milieu d’une pandémie. Mais maintenant que les restrictions sont levées, des pressions ont été exercées pour rouvrir les voyages internationaux.

Il est assez clair qu’Emirates est ravi de cette décision et se réjouit d’accueillir à nouveau les passagers britanniques. Une hôtesse d’Emirates en haut de cette tour, fallait oser !