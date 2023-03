Norse Atlantic, nouvelles routes

Partages

Norse Atlantic a révélé quatre nouvelles routes au départ de Londres Gatwick. La compagnie aérienne reliera Londres à Boston, Los Angeles, San Francisco et Washington Dulles. Norse Atlantic dessert déjà New York JFK, ainsi que Fort Lauderdale et Orlando International. Ces routes représentent des marchés point à point importants et rentables.

Norse, 4 nouvelles routes à Gatwick

La première liaison à ouvrir sera Washington Dulles. Le premier vol est prévu le 1er juin. C’est la seule liaison opérée de Gatwick par Norse à ne pas avoir été desservi par son prédécesseur Norwegian. Dulles, Boston et San Francisco sont de nouveaux aéroports dans le réseau de Norse et étaient desservis par Norwegian.

Publicités

Norse, sept routes au départ de Gatwick

A partir du 2 septembre, Norse aura sept routes au départ de Gatwick. La compagnie aérienne utilisera son certificat d’opérateur aérien britannique. Son service Oslo – Gatwick – JFK a déjà été retiré de la vente. Les sept liaisons sont les suivantes. Ce ne sera pas moins de 34 départs par semaine pour une moyenne de cinq vols quotidiens :

JFK : tous les jours

: tous les jours Los Angeles : tous les jours

: tous les jours Boston : cinq par semaine

: cinq par semaine Fort Lauderdale : quatre par semaine

: quatre par semaine Orlando : quatre par semaine

: quatre par semaine Washington Dulles : quatre par semaine

: quatre par semaine San Francisco : trois fois par semaine

Désormais 13 vols quotidiens Londres – Los Angeles

Le lancement de Gatwick – Los Angeles signifie que Londres – Los Angeles compte 13 vols quotidiens cet été. Les données de l’OAG montrent qu’il s’agit d’une fréquence record. Il y aura plus de 3 600 sièges quotidiens dans chaque direction, une capacité énorme. Il y a British Airways, American, Virgin Atlantic, United, Delta et Norse.

C’est similaire à Rome, d’où Norse s’envolera bientôt pour New York JFK. C’est devenu un marché extrêmement concurrentiel, avec tout ce que cela peut signifier en termes de sièges, de tarifs et de rendements. ITA fera 3 vols par jour entre Rome et JFK. C’est idem pour Delta. Ensuite, il y a les deux vols quotidiens d’American vers JFK et celui de United deux fois par jour vers Newark. Avec un record de 11 vols quotidiens Rome – JFK / Newark il va être difficile pour Norse Atlantic de trouver sa place…