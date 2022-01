Norse Atlantic obtient son certificat de transporteur aérien

Partages

La compagnie aérienne a franchi une « étape importante » dans son parcours pour lancer des vols long-courriers à bas prix entre les États-Unis et l’Europe. Norse Atlantic a obtenu l’approbation du département américain des Transports pour un certificat de transporteur aérien étranger. Les compagnies aériennes étrangères ne peuvent pas voler vers les États-Unis sans obtenir au préalable un certificat d’opérateur américain.

La compagnie aérienne basée à Oslo prévoit de relier des villes telles que New York, Los Angeles et Miami à la Scandinavie, au Royaume-Uni et à l’Europe continentale. Cela est prévu à partir du printemps 2022 – bien qu’une date de lancement définitive n’ait pas encore été confirmée.

Norse Atlantic est une idée originale de l’entrepreneur Bjørn Tore Larsen. Il fournissait des pilotes et des PNC à la compagnie aérienne à bas prix Norwegian. Cette dernière a été fortement impacté par la Covid et a cessé ses vols long-courriers. D’autres dirigeants clés de Norwegian, dont le fondateur de la compagnie aérienne Bjørn Kjos et son partenaire commercial Bjørn Kise, sont également impliqués dans Norse Atlantic.

Norse Atlantic a pris livraison le mois dernier du premier des 15 avions Boeing 787 Dreamliner. Celui ci sortait fraîchement de l’atelier de peinture avec les nouvelles couleurs de Norse Atlantic. En fait, tous les avions de Norse Atlantic appartenaient auparavant à Norwegian.

Les similitudes entre les deux sociétés n’ont pas été sans controverse. Le président du très influent House Transportation and Infrastructure Committee, le membre du Congrès Peter DeFazio, avait appelé le DOT à rejeter la demande de Norse Atlantic pour son certificat d’opérateur.

Les syndicats ont aidé

Norse Atlantic avait cependant obtenu le soutien d’acteurs clés, dont l’Association des agents de bord (AFA-CWA). Cette dernière, a noté le DOT, avait écrit une lettre de « soutien ferme » à la candidature de la compagnie aérienne.

Le puissant syndicat des agents de bord a apporté son soutien à Norse Atlantic en mai 2021. Cela lorsque Larsen a promis d’embaucher des centaines d’agents de bord américains sur des contrats directs. La compagnie aérienne a déjà obtenu le soutien du syndicat de pilotes britannique BALPA avec une promesse similaire. Cependant les syndicats de pilotes basés aux États-Unis restent sceptiques.

Bjørn Tore Larsen, de Norse Atlantic, a indiqué concernant le certificat de transporteur aérien :

Nous sommes ravis de l’approbation par le ministère des Transports de nos vols transatlantiques abordables. Cette étape importante rapproche Norse du lancement d’un service abordable et plus respectueux de l’environnement pour les clients voyageant entre l’Europe et les États-Unis. Bjørn Tore Larsen

Bjørn Tore Larsen a ajouté :

Nous apprécions l’approche constructive et rapide de l’USDOT, et nous sommes impatients de travailler avec eux dans les mois à venir. Bjørn Tore Larsen

Norse Atlantic prévoit d’éviter les principaux aéroports d’entrée aux États-Unis et volera plutôt vers des aéroports secondaires moins chers. Des itinéraires initiaux sont prévus d’Oslo à Fort Lauderdale, Ontario en Californie et à New York Stewart.

Norse Atlantic prévoit également d’ouvrir des bases à Londres et à Paris.

Les ventes de billets devraient ouvrir environ trois mois avant le premier vol.