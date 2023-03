Norse Atlantic, destinations vacances !

Partages

La compagnie aérienne lowcost Norse Atlantic Airways prévoit de se concentrer sur les destinations de vacances au cours de la prochaine saison hivernale. Le président de la compagnie aérienne, Charles Duncan, a déclaré dans une interview que la compagnie aérienne souhaitait proposer davantage de vols vers des destinations où il fait chaud et ensoleillé.

Norse Atlantic veut étendre les vols de l’Europe vers la Floride. La société est également en pourparlers avec les croisiéristes sur la possibilité de proposer des forfaits communs. De plus, la compagnie aérienne envisage de nouvelles destinations dans les Caraïbes, au Mexique et dans le sud de la Californie.

La raison, selon Duncan, est qu’en hiver, en raison du moindre intérêt des passagers, il est difficile de remplir les vols entre Oslo et New York, par exemple.

Avec cette modification du réseau, Norse Atlantic veut améliorer significativement l’économie d’exploitation en période hivernale, qui est fortement déficitaire. Selon Duncan, la compagnie s’est inspirée du modèle de la compagnie aérienne canadienne de vacances Air Transat, qui exploite traditionnellement un certain nombre de vols transatlantiques vers l’Europe en été et vers des destinations dans les Caraïbes en hiver.

Pour les liaisons opérant pendant la saison estivale, la direction de Norse Atlantic souhaite se concentrer sur l’augmentation du nombre de vols. En effet, augmenter le trafic en cas de demande est plus efficace que d’introduire de nouvelles destinations et d’ouvrir des liaisons supplémentaires.

Norse Atlantic Airways a commencé ses opérations l’année dernière à la mi-juin sur le premier vol d’Oslo à New York-JFK. Les fondateurs de la société sont Bjørn Kise, Bjørn Tore Larsen et Bjørn Kjos, qui détiennent également des parts minoritaires dans la société. Bjørn Kjos est le fondateur et ancien PDG de la compagnie aérienne à bas prix Norwegian. Le modèle commercial de Norse Atlantic imite étroitement les vols long-courriers antérieurs de Norwegian.

Norse Atlantic ajoutera donc des destinations pour des vacances au soleil en hiver et poursuivra ses liaisons traditionnelles en été.