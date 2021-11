Norse Atlantic, un siège social en Floride

Partages

La compagnie aérienne Norse Atlantic Airways a annoncé son intention d’opérer plusieurs liaisons transatlantiques au départ de Fort Lauderdale aux USA. Norse Atlantic va également créer un nouveau siège social en Floride et recruter plus de 100 employés.

La nouvelle compagnie aérienne à bas prix prévoit de voler de Fort Lauderdale à Oslo, Londres et Paris.

Les actionnaires de Norse Atlantic Airways sont d’anciens cadres de Norwegian. Au début de l’ancienne compagnie aérienne long-courrier, Fort Lauderdale était l’une de ses premières bases internationales aux États-Unis. En 2019, les chiffres montraient que Norwegian Long Haul offrait 417 221 sièges faisant de Fort Lauderdale la neuvième base internationale de Norwegian.

Norwegian proposait des vols au départ de Fort Lauderdale vers plusieurs destinations dans les Caraïbes, principalement vers les Antilles françaises vers la Guadeloupe et la Martinique, en plus de plusieurs destinations long-courriers vers Barcelone, Paris, Oslo, Stockholm, Copenhague et Londres Gatwick. Londres était sa destination la plus fréquentée et la compagnie aérienne opérait jusqu’à 10 vols par semaine sur Boeing 787-9 Dreamliner.

L’une des premières liaisons de la compagnie aérienne sera la liaison Fort Lauderdale – Oslo, suivie de Londres et de Paris en 2022. La compagnie aérienne a commandé 15 Boeing 787 Dreamliner (tous anciennement détenus par Norwegian Long Haul), qui devraient être livré l’année prochaine. La compagnie aérienne a son siège à Arendal, en Norvège.

Fort Lauderdale est le deuxième aéroport de Floride pour le trafic international. Avec la demande actuelle de destinations soleil et plage dans le sud de la Floride, Norse Atlantic peut profiter du vide laissé par l’ancien Norwegian Long Haul et y créer un nouveau siège social.