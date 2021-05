Norse Atlantic et syndicat

Partages

Norse Atlantic Airways est une nouvelle compagnie aérienne long-courrier à bas prix basée à Oslo. Elle est considérée comme la descendante de Norwegian Air. Norse Atlantic a accepté de s’entretenir avec le puissant syndicat Association of Flight Attendants (AFA-CWA). Cela après qu’un éminent législateur a appelé l’administration Biden et la Federal Aviation Administration (FAA) à refuser la demande de la compagnie aérienne d’opérer des vols transatlantiques.

La nouvelle compagnie aérienne prévoit de lancer d’ici décembre 2021. Ce seront des vols pour rejoindre Miami, Los Angeles et New York avec Londres, Paris et Oslo.

Norse Atlantic a été imaginé quelques mois seulement après que Norwegian a annoncé son intention d’abandonner le marché long-courrier. Elle a déjà obtenu les droits d’utilisation de certains des Boeing 787 Dreamliner d’occasion de Norwegian.

Norse Atlantic est une idée originale de Bjørn Tore Larsen. C’est un entrepreneur maritime qui a également fondé la société d’externalisation du personnel aéronautique OSM Aviation. Parmi les autres investisseurs clés figurent le fondateur norvégien Bjørn Kjos et son partenaire commercial Bjørn Kise.

Malgré les liens évidents et les parallèles avec Norwegian, Larsen insiste sur le fait que Norse Atlantic est une toute nouvelle compagnie aérienne. Elle est « sans liens avec les compagnies aériennes existantes ou précédentes ». L’équipe de direction de la compagnie aérienne aura cependant beaucoup appris sur l’exploitation d’une compagnie aérienne long-courrier à bas prix aux États-Unis depuis son passage chez Norwegian.

Le syndicat AFA et Norse Atlantique négocient

L’une des questions les plus controversées concernant l’entrée de Norwegian sur le marché américain a été sa décision d’utiliser des agents de bord contractuels étrangers. Ils seraient employés par l’intermédiaire d’une société tierce basée dans des pays où les conditions de sont favorables.

Norwegian a finalement accepté d’employer directement des agents de bord basés aux États-Unis. Conséquence de vives oppositions de la part des dirigeants syndicaux et de certains législateurs. Norse Atlantic ne veut clairement pas revivre la même expérience que Norwegian.

Larsen a indiqué :

Bien que nous ayons l’opportunité d’offrir un service long-courrier à bas prix pour les clients avec certains des avions mis à disposition après la sortie de Norwegian du marché, Norse abordera les relations de travail différemment dès le départ. Une opération à faible coût ne signifie pas que les travailleurs ne devraient pas avoir de bons emplois dans l’entreprise. Nous emploierons directement le personnel de Norse et respecterons les droits de nos employés à négocier collectivement Bjørn Tore Larsen

Larsen,de Norse Atlantic, s’exprimait après avoir conclu un accord avec le syndicat de Sara Nelson. C’est la PNC américaine la plus puissante et présidente du syndicat AFA. Norse Atlantic souhaite entamer les négociations d’ici la fin du mois sur un contrat d’agent de bord.

Nelson a décrit les discussions initiales avec Norse Atlantic comme « encourageantes ». Elle a déclaré qu’elle espérait parvenir à un accord sur un contrat juridiquement contraignant qui « respecte les droits du travail aux États-Unis et en Europe comme prévu par l’accord Ciel ouvert UE-États-Unis.

En mars, le représentant Peter DeFazio et le président du comité des transports et des infrastructures de la Chambre ont appelé l’administration Biden à refuser l’accès à Norse Atlantic aux États-Unis. Il affirmait que la Maison-Blanche devrait « corriger l’erreur de 2016 » (lorsque Norwegian a reçu un certificat).

Norse Atlantic a déjà obtenu les droits de neuf anciens avions norvégiens. Des accords sur trois autres Dreamliners d’occasion sont sur le point d’être signés.

