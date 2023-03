Ryanair et grève en France

Partages

La compagnie lowcost irlandaise Ryanair tente de faire signer à un million de personnes une pétition pour forcer la Commission européenne à agir contre la France et les innombrables grèves du contrôle aérien (ATC). Les grèves perturbent gravement le transport aérien à travers l’Europe. Aujourd’hui encore, l’ATC français est en grève pour protester contre la réforme des retraites imposées par le président Macron.

Le CEO de Ryanair, Eddie Wilson, a déclaré lors d’une conférence de presse à Bruxelles que cette année, les grèves de l’ATC français ont perturbé le transport aérien pendant treize jours au cours des huit dernières semaines. Quatre autres ont été annoncés pour cette semaine.

Publicités

En treize jours de grèves ATC, plus d’un million de nos passagers ont été touchés inutilement, 300 vols Ryanair ont dû être annulés et 6 000 autres ont subi des retards, à la grande frustration de nos clients. Eddie Wilson

Le problème est que la grève en France affecte le trafic de survol de Ryanair et d’autres, alors que les vols intérieurs sont protégés et peuvent continuer.

Les survols sont autorisés dans de nombreux autres pays, mais pas en France. Alors pendant que nous subissons les conséquences de la grève à Dublin, Berlin, Madrid ou ailleurs, les vols français sont protégés. C’est scandaleux et la Commission européenne doit faire quelque chose à ce sujet. Eddie Wilson

80 % des vols touchés par les grèves sont des vols traversant la France. Les plus touchés au cours des huit dernières semaines ont été ceux vers l’Espagne, avec 1.750 vols et 320.000 passagers. Le Royaume-Uni vient ensuite avec 700 vols et 120 000 passagers, suivi de l’Italie en troisième position avec 600 vols et 115 000 clients concernés. Lorsqu’ils n’étaient pas annulés, les vols devaient faire de longs détours pour contourner l’espace aérien français au lieu d’emprunter la route directe et plus courte. Cela a coûté 1,1 million de kilogrammes de carburant supplémentaire et entraîné 4 000 tonnes d’émissions de dioxyde de carbone.

S’ils sont en grève en France contre la réforme des retraites, pourquoi cela devrait-il affecter les gens en Allemagne, en Italie ou en Espagne ? Ils ont le droit de grève, mais pas le droit de perturber inutilement les affaires ou les vacances des gens. Cela prive les gens de la liberté de circulation, l’une des quatre libertés au sein de l’Union européenne, mais la Commission n’a rien fait à ce sujet. Si cela se produisait dans les ports ou sur les routes, cela serait réglé immédiatement. Eddie Wilson

La ponctualité en Europe a souffert en 2022 en raison des perturbations des compagnies aériennes, des aéroports et de l’ATC.

Ce qui agace le plus Ryanair, c’est que la façon française de frapper est différente du reste de l’Europe.

Les Espagnols, les Italiens et les Grecs ont convenu que lorsque leur ATC se met en grève, ils autorisent le trafic de survol à se poursuivre. Cela s’est passé en Grèce vendredi dernier et cela peut aussi se faire en France. Nous avons besoin d’Eurocontrol pour gérer l’ATC lorsque les Français se mettent en grève. Il est important que la France impose des survols pour qu’Eurocontrol puisse prendre le relais, et un mandat d’arbitrage au lieu de faire grève. Eddie Wilson

Le directeur des opérations Ryanair, Neal McMahon, a déclaré qu’en septembre, seuls neuf membres du personnel de l’ATC se sont mis en grève en France, mais ont semé le chaos dans tout le système européen.

Ryanair appelle le public à protester contre le problème, bien que Wilson ait déclaré que d’autres compagnies aériennes étaient les bienvenues.

easyJet est touché, toutes les compagnies aériennes espagnoles desservant le Nord sont touchées. Neal McMahon

Une fois qu’un million de personnes auront signé la pétition « Keep EU skies open », Ryanair a l’intention de présenter les signatures à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.

Nous faisons appel à Von der Leyen depuis de nombreux mois maintenant, mais rien ne s’est passé. Nous sommes maintenant confrontés à un été de chaos simplement à cause d’un différend local sur l’âge de la retraite. J’aimerais amener les contrôleurs aériens français et la présidente Von der Leyen au milieu d’un aéroport où il y a 20 000 personnes, assises par terre parce qu’elles ne peuvent pas décoller d’un pays sans rapport avec ce qui se passe en France. Neal McMahon