easyJet, grève en avril

Le personnel de cabine EasyJet au Portugal entamera une grève de trois jours début avril. Les PNC exigent des salaires plus élevés afin de compenser la flambée du coût de la vie. Cela a été annoncé par le syndicat portugais SNPVAC.

Les employés de la compagnie aérienne britannique à bas prix prévoient de se poser les valises entre le 1er et le 3 avril. Ils souhaitent une meilleure rémunération mais également de meilleures conditions de travail.

Dans son communiqué le SNPVAC a déclaré :

En raison du climat économique, les travailleurs d’easyJet ont perdu du pouvoir d’achat au cours des trois dernières années. L’augmentation du coût de la vie étouffe les travailleurs et met en péril le bien-être et le confort de leurs familles. SNPVAC

Il a également souligné que les bases et les liaisons portugaises d’easyJet sont parmi les plus rentables. Il a précisé que dans d’autres pays où la rentabilité est plus faible, les employés ont connu des « augmentations significatives ».

Le syndicat n’a pas précisé l’ampleur des augmentations qu’il recherchait.

easyJet, qui s’attend à une certaine perturbation de son programme de vols à destination et en provenance de Lisbonne, Porto et Faro pendant la grève d’avril, a déclaré qu’elle prenait ses responsabilités d’employeur au sérieux et employait tout son équipage dans le cadre de contrats locaux, convenus avec les syndicats.

easyJet a déclaré :

Il n’est pas possible de comparer les termes et conditions entre différentes juridictions. Nous sommes déçus de cette action, surtout compte tenu des investissements importants que nous avons réalisés dans le pays ces dernières années qui ont créé des centaines de nouveaux emplois au Portugal et espérons que SNPVAC reprendra un dialogue constructif avec nous. easyJet

L’inflation portugaise a ralenti à 8,2 % en glissement annuel en février contre 8,4 % le mois précédent. Cependant l’inflation sous-jacente s’est accélérée, alimentée par les prix des produits alimentaires non transformés.

Actuellement, au Portugal, easyJet base 19 avions et compte plus de 750 employés.