Air France, énorme programme été 2023

Air France reprendra ses vols vers la Chine dans le cadre de son programme d’été 2023. Elle augmentera également ses capacités en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique. C’est donc un réseau de 191 destinations et un programme aux niveaux de 2019.

La compagnie Air France prévoit d’introduire des vols quotidiens depuis Paris CdG vers Pékin, Shanghai et Hong Kong à partir du 1er juillet. Elle augmentera ses vols vers le Japon, avec jusqu’à 11 vols hebdomadaires vers Tokyo Haneda et trois vers Tokyo Narita.

Air France, gros programme vers l’Amérique du nord

En réponse à la demande dynamique, la compagnie aérienne prévoit d’opérer jusqu’à 180 vols par semaine vers 14 destinations américaines, dont Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, New York JFK, New York Newark Liberty, San Francisco, Seattle et Washington DC.

Des augmentations de capacité supplémentaires sont également prévues sur les routes vers le Canada. Il y aura 50 vols hebdomadaires reliant Paris à Montréal, Ottawa, Québec, Toronto et Vancouver. Air France prévoit un gros programme pour l’été 2023 sur l’ensemble de ses secteurs.

La compagnie aérienne reprendra ses vols entre Paris Charles de Gaulle et Québec le 2 mai 2023. Elle introduira un nouveau vol direct cinq fois par semaine entre Paris Charles de Gaulle et Ottawa le 27 mai.

Air France sera la seule compagnie aérienne à opérer des vols directs entre Ottawa et l’Europe. La compagnie aérienne deviendra le premier transporteur aérien de la région en termes de capacité reliant l’Europe et le Canada.

L’Afrique sera aussi de la partie

Des liaisons accrues et nouvelles sont également prévues vers l’Afrique où les capacités en sièges sont déjà supérieures aux niveaux de 2019. Le 12 juin Air France lancera un service trois fois par semaine vers Dar Es Salaam. Le vol, opéré par un Boeing 787-9, sera la continuation du service vers Zanzibar, qui a été lancé en 2021.

Un service quotidien vers Nairobi, au Kenya, deviendra également un vol direct le 12 juin.

La nouvelle cabine classe affaires de 48 places, déjà présente sur les liaisons long-courriers vers l’aéroport JFK de New York ainsi que sur les liaisons vers Rio de Janeiro et Dakar au Sénégal, sera introduite sur les vols entre Paris Charles de Gaulle et Johannesburg en Afrique du Sud à partir du 27 mars 2023.

Parallèlement, dans les Caraïbes, Air France inaugurera un nouveau vol hebdomadaire reliant Cayenne à Belém au Brésil.

Air France proposera également 66 routes saisonnières supplémentaires à travers la France et l’Europe dans son programme été 2023.

Ces vols relieront Paris, ainsi que plusieurs autres hubs régionaux en France, à la Corse, la Grèce, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie.