Air France, gros programme hiver 2022 – 2023 !

Après un été marqué par une forte demande de voyages, Air France poursuit la réouverture de son réseau mondial. Au cours de la saison hiver 2022-2023, Air France desservira 171 destinations, dont 86 long-courriers et 85 court et moyen-courriers. L’ensemble de la flotte Air France sera en service. Les niveaux de capacité sur l’ensemble du réseau seront proches de ceux de l’hiver 2019.

La fin d’année verra le lancement des nouvelles cabines long-courriers Air France. La compagnie aérienne poursuit sa stratégie de montée en gamme. Elle installe progressivement un nouveau siège Business qui se transforme en véritable lit sur 12 Boeing 777-300 ER. Une nouvelle porte coulissante permet de privatiser totalement l’espace siège, en le préservant du reste de la cabine. Le premier vol aura lieu dans les prochaines semaines vers New York-JFK.

Long-courrier Air France hiver 2022 : lancement de Paris CDG – Newark, reprise de Cape Town et Tokyo-Haneda

Air France poursuit sa politique volontariste en termes d’offre dans les zones géographiques les plus résilientes, dont l’Amérique du Nord et l’Afrique.

En Amérique du Nord, et pour le deuxième hiver consécutif, Air France assurera une liaison directe entre Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Montréal (Canada). Cela à partir du 22 octobre 2022 avec deux vols hebdomadaires opérés en Airbus A320.

Première compagnie aérienne sur la liaison Paris – New York, Air France lancera une liaison quotidienne sans escale entre son hub de Paris Charles de Gaulle et New York – Newark Liberty Airport le 12 décembre 2022. Ce vol quotidien opéré en Boeing 777-200 ER marque le retour de la compagnie Air France vers Newark. C’est une destination historique de la compagnie desservie en direct jusqu’en 2012. Il viendra en complément du service « Shuttle » disponible entre Paris – Charles de Gaulle et New York – John F. Kennedy avec 6 vols quotidiens opérés par Air France et 2 par son partenaire Skyteam Delta Air Lines.

Enfin, la liaison estivale Paris – Charles de Gaulle – Dallas sera prolongée pour la saison hivernale avec 3 vols par semaine opérés en 777-200 ER.

En Afrique, Air France reprendra ses vols entre Paris Charles de Gaulle et Le Cap (Afrique du Sud) le 30 octobre 2022. Ils étaient suspendus depuis le début de la crise du Covid. Trois vols hebdomadaires seront opérés en Boeing 787-9. En plus de Cape Town, Air France opère 7 vols hebdomadaires vers Johannesburg en Afrique du Sud.

NB : dans le cadre de la réouverture progressive des frontières japonaises, Air France a repris les vols entre Paris Charles de Gaulle et Tokyo – Haneda (Japon), avec 5 vols hebdomadaires opérés en Boeing 787-9. Cet hiver, Air France reliera Paris aux deux aéroports de Tokyo. Il y aura jusqu’à 5 vols hebdomadaires vers l’aéroport de Tokyo-Narita au départ de Paris-Charles de Gaulle.

Court et moyen-courrier Air France : 4 nouvelles lignes saisonnières de Paris CDG

L’hiver 2022 – 2023 sera marqué par une extension de l’offre d’Air France vers les destinations hivernales et l’Afrique du Nord.

A partir du 30 octobre 2022, Air France lancera une nouvelle ligne entre Paris Orly et Casablanca, avec un vol quotidien opéré en Airbus A320. A la même date, la liaison Nice – Londres Heathrow, qui jusqu’à présent n’était opérée qu’en période de pointe estivale, deviendra une desserte annuelle, avec un vol quotidien opéré en Airbus A320.

Lancée en 2021, la liaison saisonnière Paris Charles de Gaulle – Rovaniemi (Finlande) reprendra cette année. Le premier vol aura lieu le 27 novembre avec jusqu’à un vol quotidien opéré en Airbus A320.

Le 10 décembre 2022, quatre nouvelles destinations rejoindront le réseau Air France :

Kittilä (Finlande) et Tromsø (Norvège) seront desservies une fois par semaine respectivement par A320 et Airbus A319. Tromsø sera la destination la plus au nord du réseau Air France-KLM.

Innsbruck et Salzbourg (Autriche), avec respectivement 2 et 1 vol hebdomadaire opérés en Embraer 190 à partir du 10 décembre 2022.

Enfin, les liaisons été Paris Orly – Tunis, Marseille – Alger, Toulouse – Alger et Toulouse – Oran seront prolongées pour la saison d’hiver.