Ambassadrice de la cuisine française en vol, Air France monte en gamme. Elle s’est aussi engagée à utiliser exclusivement des produits français sur tous ses vols au départ de Paris. Ainsi, dès la fin de cette année, les passagers de toutes les classes se verront proposer des plats entièrement préparés en France. Cela signifie que la viande, les produits laitiers et les œufs doivent être d’origine française. Les poissons seront issus d’une pêche durable. Les plats végétariens seront à base d’ingrédients français et les repas pour bébés et enfants à partir d’aliments exclusivement biologiques.

Conformément à l’objectif proclamé d’une restauration durable, la compagnie aérienne lutte également contre le gaspillage alimentaire. Pour ce faire elle offre aux passagers de la classe affaires la possibilité de choisir leurs plats chauds à l’avance. Air France s’est engagée à éliminer 90% des objets jetables en plastique d’ici la fin de l’année. Elle souhaite également utiliser du matériel de restauration respectueux de l’environnement. Air France va utiliser des chariots alimentaires nouvelle génération, barquettes recyclables, vaisselle cellulosique, couverts en bois FSC, gobelets en papier… L’entreprise s’engage également dans le recyclage et met en place le recyclage des bouteilles en plastique, des boîtes de jus de fruit et des canettes.

Air France monte en gamme et poursuit également sa collaboration avec des chefs français étoilés Michelin. Ces derniers élaborent des menus en première et en classe affaires.

Air France monte en gamme en classe affaires

La compagnie aérienne a également annoncé qu’elle changeait la cabine classe affaires sur ses vols long-courriers.

Les nouveaux sièges seront transformables en un lit d’environ 2 mètres de long.

De plus, les passagers qui souhaitent être complètement isolés pourront fermer une porte coulissante, créant ainsi un espace « privé ». Pour ceux qui voyagent entre amis, les sièges au centre de la cabine changent également. Il y aura un panneau central, qu’ils pourront utiliser pendant le vol s’ils le souhaitent.

Ces modifications seront apportées progressivement aux douze Boeing 777-300 de la compagnie, qui assureront la liaison Paris – New York à l’automne. Chacun des vols disposera de 48 de ces nouveaux sièges, chacun avec un écran 4K de 17,3 pouces, une connexion Bluetooth et plusieurs prises pour recharger les appareils.

Air France monte en gamme afin d’attirer les hommes d’affaires sur une des routes les plus lucratives et fréquentées au départ de Paris.