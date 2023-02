Air France lance sa nouvelle classe affaires vers Rio

Partages

Air France a annoncé le déploiement de sa nouvelle classe affaires sur les vols vers Rio de Janeiro Galeão. La compagnie française exploite sa flotte de Boeing 777-300ER équipés des cabines les plus récentes sur les vols long-courriers au départ de l’aéroport international Paris Charles de Gaulle.

Préparez-vous à découvrir la nouvelle classe affaires Air France vers Rio

À compter d’aujourd’hui, Air France propose les toutes dernières cabines classe affaires sur les vols long-courriers vers Rio de Janeiro et New York JFK. Dans un premier temps, il y aura en moyenne cinq vols hebdomadaires opérés avec les nouvelles cabines. En avril, la compagnie aérienne passera à l’ensemble des vols.

Publicités

La nouvelle cabine affaires compte 48 sièges. Air France a complètement repensé le siège, qui est désormais basé sur les trois F, full flat, full access et full privacy. Chaque siège a une nouvelle porte coulissante qui permet aux passagers de créer un espace privé. Manuel Flahault, directeur général du groupe Air France-KLM en Amérique du Sud, a déclaré :

Nous savons qu’il s’agissait d’une demande importante de la part de nos clients à Rio de Janeiro, qui non seulement disposent désormais de sièges qui se transforment en lits, mais sont également les premiers au monde à avoir accès à notre toute nouvelle cabine. Nous sommes très heureux d’apporter cette nouvelle aux Cariocas. Cela renforce notre engagement envers Rio et le Brésil, l’un des principaux marchés mondiaux de l’entreprise. Manuel Flahault

La compagnie aérienne a récemment publié une vidéo sur YouTube montrant le processus de modernisation d’un Boeing 777-300ER. Air France a enlevé tout l’intérieur et a dû installer 369 sièges et 350 mètres carrés de moquette. Le processus de rénovation a impliqué 150 personnes et 15 000 heures de travail.

La flotte de Boeing 777-300ER d’Air France

La compagnie aérienne dispose actuellement d’une flotte de 43 Boeing 777-300(ER). Néanmoins, la compagnie aérienne a déclaré qu’elle n’équiperait progressivement que 12 de ses avions 777-300ER du nouveau siège affaires tout au long de 2023.

La flotte 777-300ER d’Air France a un âge moyen de 14,4 ans. La compagnie aérienne opère environ 408 vols hebdomadaires avec cette flotte. En comparaison, Air France utilise le Boeing 777-200 sur 159 vols hebdomadaires et le Boeing 787-9 Dreamliner sur 113 vols.

Le 777-300ER se trouve principalement sur le vol d’Air France entre New York et Paris, avec 28 vols hebdomadaires, ou sur la route entre Los Angeles et Paris, avec 14 vols hebdomadaires.

Vers l’Amérique latine, Air France emploie toute sa flotte de gros-porteurs. Sur certaines liaisons, telles que les vols de Paris à Buenos Aires, Mexico et Lima, elle exploite son vaisseau amiral Airbus A350-900 . Sur d’autres routes (Cancún, Rio de Janeiro et Mexique), elle utilise son Boeing 777-300ER. Air France déploie ses Dreamliners à Bogota et ses 777-200 à Cayenne, Cancun et Panama City.