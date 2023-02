MH17, enquête suspendue

Partages

L’enquête sur l’abattage du vol MH17 de la Malaysia Airlines a été suspendue. Les enquêteurs ont décidé de suspendre la procédure car ils ne disposaient pas de suffisamment de preuves pour poursuivre d’autres suspects.

Le vol MH17 a été abattu au-dessus de Donetsk, en Ukraine, en juillet 2014. Les 283 passagers et 15 membres d’équipage à bord sont tous décédés. Le Boeing 777-200ER avait décollé de l’aéroport d’Amsterdam Schiphol pour rejoindre l’aéroport international de Kuala Lumpur.

L’équipe d’enquête espérait prouver l’identité des personnes responsables du lancement du missile sol-air Buk. Elle souhaitait également découvrir les identités des personnes qui faisait partie de la chaîne de commandement. Elle a reconnu que ce n’était pas possible pour l’instant. Le procureur néerlandais, Digna van Boetzelaer, a déclaré dans un communiqué :

L’enquête du MH17 a maintenant atteint sa limite, toutes les pistes sont maintenant épuisées, l’enquête est donc suspendue. Digna van Boetzelaer

À la fin de l’année dernière, trois hommes – deux Russes et un Ukrainien – ont été reconnus coupables par contumace de meurtre pour leur implication dans l’attaque. Le tribunal néerlandais a conclu que les hommes avaient confondu le vol MH17 avec un avion militaire ukrainien et l’avaient délibérément abattu. Il a également statué que la Russie contrôlait les forces séparatistes combattant dans la région à ce moment-là. Les verdicts ont été rejetés par la Russie.

Lors de la dernière audience, l’équipe d’enquête a cité des conversations téléphoniques enregistrées entre de hauts responsables russes et le mouvement séparatiste pro-russe. Bien qu’elle ait reconnu que les enregistrements ne mentionnaient pas explicitement l’équipement utilisé pour abattre le vol MH17, l’équipe d’enquête a déclaré :

Il existe des informations concrètes selon lesquelles la demande des séparatistes a été présentée au président, et que cette demande a été accordée. Bien que nous parlions d’indices solides, nous ne disposons pas des preuves complètes et concluantes. De plus, le président jouit de l’immunité dans son poste de chef de l’État. Équipe enquête MH17

L’équipe d’enquête est composée de représentants des pays les plus touchés par les atrocités. A savoir les Pays-Bas, l’Australie, la Belgique, la Malaisie et l’Ukraine. Sur les 298 personnes à bord, 193 venaient des Pays-Bas, 43 de Malaisie et 27 d’Australie.

MH17, une amère déception

L’enquête concernant la disparition du MH17 est donc suspendue. Le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a décrit le résultat comme une « amère déception ». Cependant il a ajouté que cela ne signifiait pas que le processus de justice pénale était terminé. Il a indiqué :

Depuis 2014, nous ne connaissons que trop bien le modèle d’obstruction, de contrevérités et d’injustice de la Russie et de son président, Poutine. Nous continuerons à demander à la Fédération de Russie de rendre compte de son rôle dans cette tragédie. Mark Rutte

L’accident du vol MH17, survenu quatre mois seulement après la disparition du vol MH370, a exacerbé les difficultés financières de Malaysia Airlines. Le transporteur a ensuite supprimé son réseau long-courrier, laissant Londres Heathrow comme seule destination européenne.