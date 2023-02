Partages

Air Austral a de nouveaux investisseurs. En effet, un consortium de 27 investisseurs privés de l’île de La Réunion est devenu le principal actionnaire de la compagnie aérienne locale Air Austral. Le changement, dans lequel le consortium Run Air a acquis 55,18% des parts de la compagnie aérienne a été homologué le 25 janvier par le tribunal de commerce de Saint-Denis. Les parts restantes seront détenues par la parapublique Semantra, qui contrôlait jusqu’à présent 99% d’Air Austral.

Les nouveaux investisseurs privés apporteront 30 millions d’euros à la restructuration d’Air Austral, tandis que Semantra apportera 25 millions d’euros. Auparavant, la compagnie aérienne avait reçu une aide de l’État d’un montant de 17,5 millions d’euros censée aider la compagnie aérienne à surmonter la période difficile de la pandémie de coronavirus.

Air Austral a été créée en 1990. Actuellement, elle assure des liaisons régulières entre La Réunion et les autres îles de l’océan Indien (Mayotte, Comores, Madagascar, Maurice et Seychelles), l’Afrique (Afrique du Sud), la France métropolitaine et l’Asie (Inde, Thaïlande). La flotte de la société se compose de neuf Airbus A220-300, Boeing 737-800, Boeing 787-8 et Boeing 777-300ER.