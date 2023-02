Virgin Atlantic rejoint Skyteam

Partages

Virgin Atlantic a indiqué qu’elle rejoindrait SkyTeam le 2 mars 2023. Elle deviendra ainsi la première et unique compagnie aérienne membre de l’alliance au Royaume-Uni. Il a été confirmé en septembre 2022 que le transporteur rejoindrait l’alliance.

Le PDG Shai Weiss a confirmé la date du 2 mars. Cette décision représente la première fois qu’une compagnie aérienne britannique rejoint une alliance depuis que British Midland International, aujourd’hui disparu, est devenu membre de Star Alliance en 2002. Avant cela, British Airways était l’un des membres fondateurs de Oneworld en 1999.

Le transporteur fait déjà partie d’une joint-venture avec Delta Air Lines, Air France et KLM. Cela a notamment permis de dynamiser les opérations transatlantiques de la compagnie aérienne. Désormais la présence de SkyTeam se développera de manière significative à l’aéroport de Londres Heathrow.

Avantages à l’échelle de l’alliance Skyteam

SkyTeam est actuellement la deuxième plus grande alliance aérienne mondiale en termes de passagers transportés et, dans le cadre de l’alliance, tous les passagers bénéficient d’une meilleure connectivité entre les compagnies aériennes membres. Les membres du Virgin Atlantic Flying Club, quant à eux, auront également accès à une multitude d’avantages à l’échelle de l’alliance, tels que l’accès aux salons SkyTeam, l’enregistrement et l’embarquement prioritaires et une franchise de bagages supplémentaire. Les membres du Flying Club pourront également gagner et échanger des points Virgin dans les programmes de fidélisation d’autres compagnies aériennes membres et vice versa.

Virgin Atlantic Flying Club a deux niveaux – Silver et Gold. Flying Club Silver sera l’équivalent de SkyTeam Elite, tandis que Flying Club Gold s’alignera sur SkyTeam Elite Plus. Pour les membres de ce dernier, l’accès au salon est un avantage clé, bien que l’on ne sache pas encore si les membres SkyTeam Elite Plus auront accès au Clubhouse exclusif de Virgin Atlantic ou s’ils devront utiliser un autre salon.

SkyTeam travaille également actuellement sur une mise à niveau à l’échelle de l’alliance de son système de réservation. Cela permettra aux passagers de réserver des vols via l’un des sites Web de ses compagnies aériennes membres. Cela est déjà possible avec Oneworld.

Virgin Atlantic rejoint Skyteam pour une expansion internationale

Virgin Atlantic a récemment annoncé son retour à Shanghai, où les passagers pourront désormais se connecter de manière transparente avec un autre membre de SkyTeam, China Eastern Airlines. Les services reprendront le 1er mai et seront exploités par les Boeing 787-9 de la compagnie aérienne.

Le PDG de Virgin Atlantic, Shai Weiss, a déclaré :

Virgin Atlantic lancera plusieurs nouvelles routes à la suite de la décision de rejoindre SkyTeam et de se connecter avec les compagnies aériennes de l’alliance ». Shai Weiss

Mais que pourraient être ces nouvelles routes au départ de Londres Heathrow ? Bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite, il existe un certain nombre de candidats potentiels, notamment :

Séoul – pour se connecter avec Korean Air. British Airways avait l’habitude de voler sur la route mais s’est arrêtée au début de la pandémie et n’a actuellement pas l’intention de la reprendre, laissant un vide sur le marché.

– pour se connecter avec Korean Air. British Airways avait l’habitude de voler sur la route mais s’est arrêtée au début de la pandémie et n’a actuellement pas l’intention de la reprendre, laissant un vide sur le marché. Mexico – pour se connecter avec Aeroméxico. Le marché Royaume-Uni – Mexique a récemment explosé et cet été, les services de British Airways passeront de cinq services hebdomadaires à quotidiens, soulignant le potentiel de croissance future.

– pour se connecter avec Aeroméxico. Le marché Royaume-Uni – Mexique a récemment explosé et cet été, les services de British Airways passeront de cinq services hebdomadaires à quotidiens, soulignant le potentiel de croissance future. Buenos Aires – pour se connecter au vaste réseau national et régional d’Aerolíneas Argentinas.

– pour se connecter au vaste réseau national et régional d’Aerolíneas Argentinas. Nairobi – pour se connecter avec Kenya Airways. Ce ne serait pas la première fois que Virgin Atlantic se rendrait à Nairobi. La compagnie aérienne avait l’habitude d’opérer vers la capitale kenyane avec ses Airbus A340-300.