Virgin et Skyteam

Partages

Virgin Atlantic a officiellement rejoint SkyTeam, l’alliance mondiale des compagnies aériennes. Cela a eu lieu lors d’une cérémonie de signature à Londres jeudi 2 mars 2023. Cette adhesion signifie que Virgin Atlantic devient la première et la seule compagnie aérienne membre de SkyTeam au Royaume-Uni. Cela va permettre d’améliorer le réseau et les services transatlantiques de l’alliance vers et depuis les aéroports d’Heathrow et de Manchester.

Les clients de Virgin Atlantic bénéficieront désormais d’une expérience client cohérente et transparente, sur 1 000 destinations mondiales dans plus de 170 pays. Les clients peuvent facilement réserver tous les vols des membres SkyTeam sur un seul billet, en s’enregistrant avec leurs bagages une seule fois jusqu’à leur destination finale.

Publicités

Les membres du Flying Club ont plus d’opportunités de gagner des points Virgin et des points sur toutes les compagnies aériennes membres, ce qui accélère à la fois leurs récompenses et leur niveau. De plus, les membres du Flying Club pourront échanger des points gagnés auprès des compagnies aériennes membres de SkyTeam. Aux côtés des partenaires de la joint-venture Delta et Air France – KLM, on retrouve notamment Aerolíneas Argentinas, Aeromexico, Air Europa, China Airlines, China Eastern*, Czech Airlines, Garuda Indonesia, ITA* Airways, Kenya Airways, Korean Air, MEA, Saudia, TAROM, Vietnam Airlines et Xiamen Air.

Les membres Flying Club de la compagnie aérienne bénéficieront de nombreux avantages qui amélioreront leurs voyages sur le réseau SkyTeam. Les titulaires de la carte Virgin Atlantic Silver sont reconnus comme membres SkyTeam Elite, tandis que les membres de la Gold Card de la compagnie aérienne sont devenus Elite Plus. Les clients SkyTeam Elite Plus, Première et Classe Affaires bénéficient des services SkyPriority, notamment l’enregistrement prioritaire, la gestion des bagages et l’embarquement. La franchise de bagages supplémentaires est offerte aux membres Elite et Elite Plus.

Les membres SkyTeam Elite Plus voyageant sur Virgin Atlantic, Delta* ou Aeromexico auront accès au célèbre Clubhouse de Virgin Atlantic à Londres Heathrow, tandis que les autres membres SkyTeam Elite Plus pourront profiter du salon au Terminal 3. Les membres Elite Plus profiteront également d’un réseau de 750 salons d’aéroport dans le monde parmi lesquels choisir*.

L’entrée de Virgin Atlantic dans l’alliance s’appuie sur le succès de sa joint-venture transatlantique avec Delta et Air France-KLM, chacun déjà membre de longue date de SkyTeam. Virgin Atlantic est située au Terminal 3 de Londres Heathrow, aux côtés de Delta et des membres existants de SkyTeam, Aeromexico et China Eastern, offrant aux clients des transits côté piste fluides et les temps de connexion les plus courts possibles.

Shai Weiss, PDG de Virgin Atlantic, a commenté :

SkyTeam partage une philosophie axée sur le client qui reflète la nôtre et notre entrée dans l’alliance aujourd’hui marque une étape importante dans la réalisation de notre vision de devenir l’agence de voyage la plus appréciée. Nous voulons récompenser ceux qui choisissent de voyager avec Virgin Atlantic et nos membres Flying Club méritent la meilleure proposition de fidélité. Notre adhésion à SkyTeam offre cela grâce à un réseau mondial d’opportunités de récompenses maximisées, ainsi que des services améliorés au sol et dans les airs. Shai Weiss

Patrick Roux, PDG et directeur général de SkyTeam, a déclaré :

Nous sommes ravis d’accueillir Virgin Atlantic au sein de SkyTeam, portant une relation déjà étroite vers de nouveaux sommets et élevant notre offre client avec plus d’itinéraires vers des destinations passionnantes et l’accès à des salons d’aéroport ambitieux – sans parler du flair de renommée mondiale de la compagnie aérienne. Le Royaume-Uni est un marché clé pour SkyTeam et avec Virgin Atlantic à bord, les clients peuvent s’attendre à plus d’opportunités de gagner et d’échanger des miles pendant leur vol, en profitant de l’expérience de voyage emblématique qui fait de notre nouveau membre une compagnie aérienne mondialement appréciée. Patrick Roux

Des accords de partage de code sont déjà en place avec Aeromexico et Middle East Airlines, en plus des partages de code existants avec Air France – KLM et Delta, avec des options pour d’autres partages de code à suivre plus tard cette année. Des accords interlignes avec tous les membres SkyTeam sont déjà en place, offrant un point de contact unique pour tous les clients, créant un voyage fluide sur un seul billet.

Virgin Atlantic dessert 12 destinations à travers les États-Unis en partenariat avec Delta et Air France – KLM, notamment New York, Los Angeles, Miami et San Francisco. L’année dernière, la compagnie aérienne a lancé des services vers deux nouvelles destinations américaines, Austin et Tampa. Virgin Atlantic exploite également un vaste portefeuille dans les Caraïbes, notamment Antigua, la Barbade, la Jamaïque, les Bahamas et, à partir de novembre, les îles Turques et Caïques. Virgin Atlantic exploite également des services vers la Chine, l’Inde, Israël, le Nigéria et l’Afrique du Sud. Un nouveau service vers les Maldives commencera à partir d’octobre.

*L’accumulation et le rachat de China Eastern seront disponibles en juillet 2023.

*Le rachat d’ITA sera disponible plus tard en 2023.

*Conformément aux accords existants, les membres Delta Gold Medallion n’auront pas accès au clubhouse d’Heathrow de Virgin Atlantic, à moins de voyager en classe supérieure de Virgin Atlantic ou Delta One.