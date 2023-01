Air France stoppe sa liaison vers Minneapolis cet été

Partages

Air France ne desservira pas l’aéroport international de Minneapolis-St Paul cet été. La liaison saisonnière depuis son hub de l’aéroport Paris Charles de Gaulle devait reprendre en mai 2023. Cette dernière a été retirée cette semaine de son horaire.

La compagnie aérienne dessert l’aéroport du Midwest depuis près d’une décennie. Désormais la capacité entre les deux villes sera prise en charge par le partenaire SkyTeam d’Air France, Delta Air Lines. Le transporteur américain a ajouté un deuxième vol sans escale vers Paris Charles de Gaulle. Cette liaison sera opérée trois fois par semaine tout au long de l’été.

Le changement d’horaire a été confirmé par Delta Air Lines. Selon un porte-parole de Minneapolis-St. Aéroport international Paul :

Air France prévoit de revenir au MSP en 2024. Porte-parole de Minneapolis

Les vols Delta Airlines remplacent ceux d’Air France vers Minéapolis

À partir du 1er mai 2023, Delta Air Lines augmentera la fréquence de ses services entre Minneapolis-St. Paul et Paris Charles de Gaulle du quotidien au dix hebdomadaire.

Le vol DL232/233 est le service quotidien existant de Delta Air Lines toute l’année. Le vol DL138/139 fonctionnera trois fois par semaine tout au long de l’été, les mardis, vendredis et dimanches (vers l’est) et les mercredis, samedis et lundis (vers l’ouest). Les deux services sont effectués avec l’Airbus A330-300.

Chacun des 31 Airbus A330-300 de Delta Air Lines peut accueillir un total de 282 passagers dans une configuration à quatre classes – 34 en classe affaires (Delta One), 21 en classe économique premium (Premium Select), 24 en classe économique plus (Delta Comfort+), et 203 en classe économique (cabine principale).

L’évolution du réseau long-courrier de Minneapolis-St Paul

Air France est le deuxième transporteur européen à abandonner Minneapolis-St. Aéroport international Paul ces dernières années. Au début de la pandémie, Aer Lingus a retiré ses vols vers Dublin. Cette ligne est l’une des rares liaisons transatlantiques de la compagnie aérienne qui n’a pas encore été rétabli. Tous les regards sont depuis tournés vers Delta Air Lines pour reprendre la route, mais cela ne s’est pas encore produit. La compagnie aérienne néerlandaise KLM continuera d’opérer quatre vols par semaine au départ d’Amsterdam.

À partir du 25 mars 2023, Delta Air Lines reprendra son service toute l’année vers Tokyo Haneda, rejoignant Séoul Incheon en tant que destinations sans escale de la compagnie aérienne en Asie. Les deux routes seront desservies par l’Airbus A330neo. L’autre route intercontinentale de Delta Air Lines au départ de Minneapolis-St. Paul est son service quotidien vers Londres Heathrow, opéré par l’Airbus A330-300.