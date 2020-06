Air France, programme de l’été 2020

Partages

Air France a dévoilé son programme pour cet été 2020 et annoncé qu’elle desservira environ 80% de ses destinations. L’ensemble des vols prévus représente environ 40% du trafic habituel a précisé la compagnie aérienne dans un communiqué :

Sous réserve de la levée des restrictions de voyage, l’augmentation graduelle du nombre de fréquences et de destinations se poursuivra pour atteindre environ 35 % du programme initialement prévu en juillet, et 40 % en août. Air France

La reprise se fera principalement au niveau national avec des vols en région et vers les outre-mer. Les vols dans la zone Schengen seront de nouveaux effectués principalement vers l’Espagne, le Portugal, l’Italie ou encore la Grèce. Le programme Air France évoluera en fonction de la demande.

Air France, offre domestique en baisse

Cependant l’offre domestique Air France a pour vocation de baisser d’ici la fin de l’année 2021. Ben Smith a rappelé que la baisse sera de 40% afin d’être en accord avec les promesses faites lors de l’obtention des aides de l’État.

Le programme Air France sera bouleversé dans les semaines a venir. Les lignes province – province, largement déficitaires, seront également fermées. Pour ce qui est des villes à moins de 2 heures 30 de Paris par le train elles ne seront plus desservies par les avions Air France. Anne Rigail a indiqué qu’une réflexion était en cours chez Air France pour déterminer et mettre en place une offre multimodale. Les deux villes impactées par le départ d’Air France sont Nantes et Bordeaux.

Les mandataires sociaux d’Air France – KLM, Ben Smith ou encore Anne-Marie Couderc ont tous décidé de baisser leur salaire ou de renoncer à des augmentations dues pour l’année 2020, un beau geste…