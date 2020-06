IATA met en ligne une carte interactive

Partages

L’association IATA a mis en ligne une carte interactive afin de connaitre les modalités pour se rendre dans un pays étranger.

Suite à l’épidémie de coronavirus de nombreux pays ont mis en place des restrictions sur le trafic passager. Une carte interactive permet de savoir les modalités pour voyager et connaitre les procédures à respecter. Cette carte, mise en ligne par IATA, est actualisée environ 200 fois par jour.

Dans un communiqué le directeur adjoint de IATA a indiqué :

Alors que l’industrie de l’aviation se prépare à redémarrer en toute sécurité, les voyageurs devront savoir quels sont les pays dont les frontières sont ouvertes et quelles sont les restrictions sanitaires. Les voyageurs peuvent se fier à Timatic pour obtenir des renseignements complets et exacts sur les voyages pendant la pandémie. Nous nous appuyons les lignes directrices de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) pour harmoniser les mesures visant à assurer la sécurité des voyageurs et à leur donner la confiance nécessaire pour ouvrir les frontières sans mesures de quarantaine. Et cette offre Timatic sera un outil essentiel pour les voyageurs qui ont besoin d’un accès facile à des renseignements précis sur les exigences d’entrée.

Avec la reprise du trafic aérien cette carte interactive mise en ligne par IATA permet de savoir précisément les modalités d’entrée dans un territoire.

L’espace Schengen est ouvert à la circulation des personnes et plusieurs pays à travers le monde devraient suivre le mouvement.