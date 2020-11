Travel Pass IATA, la solution ?

Partages

Pour rouvrir les frontières sans quarantaine et redémarrer l’aviation, les gouvernements doivent être convaincus qu’ils atténuent efficacement le risque d’importation de COVID-19. Cela signifie avoir des informations précises sur l’état de santé COVID-19 des passagers. Le Travel Pass de IATA est là pour ça…

Créer une plate-forme numérique pour les passagers avec des informations sur les tests, vaccins et autres mesures dont ils ont besoin avant le voyage, des détails sur les endroits où ils peuvent se faire tester, ainsi que sur la possibilité pour les passagers de partager leurs tests et résultats de vaccination de manière vérifiable, sûre et en protégeant leur vie privée est la clé pour donner aux gouvernements la confiance nécessaire pour ouvrir les frontières. Pour relever ce défi, l’IATA lance le IATA Travel Pass.

Défis actuels pour une information sanitaire précise

Complexité et variété

L’ensemble fragmenté et diversifié d’exigences de test COVID-19 pour l’entrée et la sortie ainsi que la gamme de différents types de tests (PCR, LAMP, antigène et spectroscopique) requis par les gouvernements ont créé un environnement difficile et complexe pour les autorités d’immigration, les passagers et les compagnies aériennes pour voyager. Manque d’informations

Les passagers sont confus et ont besoin d’informations précises. Mais ils ne savent pas où le trouver – ni le comprendre, même s’ils le trouvent. Inefficacités, erreurs, fraude

Les agents d’enregistrement doivent suivre des directives détaillées sur les exigences d’entrée et essayer de déterminer l’authenticité de plusieurs documents de test non standardisés que les passagers leur présentent. Cela conduit à des inefficacités, des erreurs et des fraudes dans les bilans de santé – un problème croissant dans le monde.

L’infrastructure de flux d’informations nécessaire aux tests systématiques doit prendre en charge :

Les gouvernements ayant les moyens de vérifier l’authenticité des tests et l’identité de ceux qui présentent les certificats de test.

ayant les moyens de vérifier l’authenticité des tests et l’identité de ceux qui présentent les certificats de test. Les compagnies aériennes ont la capacité de fournir des informations précises à leurs passagers sur les exigences de test et de vérifier qu’un passager satisfait aux exigences de voyage.

la capacité de fournir des informations précises à leurs passagers sur les exigences de test et de vérifier qu’un passager satisfait aux exigences de voyage. Des laboratoires ayant les moyens de délivrer des certificats aux passagers qui seront reconnus par les gouvernements, et

ayant les moyens de délivrer des certificats aux passagers qui seront reconnus par les gouvernements, et Voyageurs disposant d’informations précises sur les exigences en matière de tests, où ils peuvent se faire tester ou vacciner, et les moyens de transmettre en toute sécurité les informations relatives aux tests aux compagnies aériennes et aux autorités frontalières

Solution : Travel Pass IATA

C’est une solution globale et standardisée pour valider et authentifier toutes les réglementations nationales concernant les exigences de voyage des passagers COVID-19. IATA Travel Pass comprend quatre modules open source et interopérables qui peuvent être combinés pour une solution de bout en bout :

IATA Travel Pass

La principale priorité est de faire voyager à nouveau les personnes en toute sécurité. Dans l’immédiat, cela signifie établir la confiance pour les gouvernements que les tests systématiques du COVID-19 avant le départ peuvent remplacer les exigences de quarantaine.

Le IATA Travel Pass est une solution basée sur des normes open source. Il peut être utilisé en combinaison avec d’autres fournisseurs ou comme solution de bout en bout. Le plus important est qu’il réponde aux besoins de l’industrie tout en permettant un marché concurrentiel.