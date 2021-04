Partages

JetBlue, basé à New York, doit reprendre l’embauche d’hôtesses de l’air et stewards lundi 19 avril. On a demandé aux employés de faire des recommandations de candidats. La décision de rouvrir le recrutement PNC est un autre signe que la reprise accélère aux USA !

Peu de détails sont encore connus sur cette campagne de recrutement. La compagnie aérienne a refusé de répondre à plusieurs tentatives de commentaires. Les employés sont convaincus que la compagnie aérienne commencera à accepter les candidatures externes dès lundi.

Le nombre d’agents de bord reste un mystère. La campagne de recrutement intervient quelques mois seulement après que JetBlue a annoncé une expansion majeure pour le premier semestre 2021.

Outre deux destinations entièrement nouvelles (dont une première à Miami), JetBlue a l’intention de lancer 24 nouvelles routes au cours des six premiers mois. La compagnie aérienne a également commencé à prendre livraison du tout nouvel avion Airbus A220. Elle a aussi reçu un A321neo avec de nouveaux sièges Business Class Mint.

Plus tard JetBlue se lancera également sur le marché transatlantique avec le lancement de vols directs vers Londres. JetBlue n’a pas encore révélé tous les détails sur le lancement, bien que la compagnie aérienne ait obtenu des créneaux à Gatwick, Stanstead et Heathrow vers Boston et New York.

Contrairement à American et United Airlines, JetBlue n’a jamais eu à licencier ses employés alors que le nombre de passagers.

Au lieu de cela, le transporteur a encouragé les employés à prendre de longues périodes de congé sans solde et a lancé des initiatives radicales de réduction des coûts. Notamment l’arrêt des augmentations de salaire pour éviter le spectre des congés involontaires.

Southwest Airlines est déjà en train de rappeler tous ses PNC pour un redémarrage le 1er juin. La demande monte en flèche et American Airlines rappelle également les hôtesses de l’air et stewards qui avaient pris de longues périodes de congé.

Frontier Airlines a repris le recrutement de PNC. Breeze Airways est également à la recherche de nouveaux PNC pour son lancement plus tard cette année.

La reprise accélère aux USA et, comme toujours, elle ne devrait pas tarder à arriver en Europe !