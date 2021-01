IATA Travel Pass, il avance…

Partages

L’Association du transport aérien international ( IATA ) a dévoilé les éléments de conception de IATA Travel Pass. C’est une application mobile pour aider les voyageurs à gérer facilement et en toute sécurité leur voyage conformément à toutes les exigences gouvernementales en matière de tests Covid-19 ou d’informations sur les vaccins.

Alexandre de Juniac, directeur général et PDG de l’IATA, a déclaré :

Les tests sont la solution immédiate pour rouvrir en toute sécurité les frontières et reconnecter les gens. Et finalement, cela est susceptible de passer aux exigences de vaccination. Dans les deux cas, un système sécurisé pour gérer les informations sur les tests Covid-19 ou la vaccination est essentiel. Le Travel Pass IATA est une solution à laquelle les voyageurs et les gouvernements peuvent faire confiance. Et il est construit avec la sécurité des données, la commodité et la vérification comme priorités absolues. Alexandre de Juniac

Prévu pour une sortie au premier trimestre 2021 pour Android et iPhone, le IATA Travel Pass comprendra trois éléments de conception essentiels :

1. Permettre aux voyageurs de contrôler leurs informations personnelles pour une sécurité et une confidentialité des données de haut niveau. L’IATA Travel Pass stocke les données cryptées, y compris les résultats vérifiés des tests ou de la vaccination sur l’appareil mobile du voyageur. Ce dernier contrôle la diffusion des informations aux compagnies aériennes et aux autorités. Aucune base de données centrale ou référentiel de données ne stocke les informations, garantissant ainsi les normes les plus élevées en matière de confidentialité des données.

Normes mondiales reconnues par les gouvernements pour garantir une identité vérifiée et des informations sur les tests et vaccins.

Une. Identité vérifiée : un passeport électronique émis par le gouvernement est utilisé pour vérifier l’identité de l’utilisateur. Il sert également à créer une représentation numérique du passeport de l’utilisateur afin de permettre l’envoi électronique des informations de manière sécurisée liée à leur identité vérifiée.

Résultats de tests vérifiés ou informations sur les vaccins : Actuellement, la principale exigence de vaccination pour entrer dans certains pays est la fièvre jaune. En vertu du Règlement sanitaire international, cela est géré par le « carton jaune » ou le certificat international de vaccination et de prophylaxie. L’Organisation mondiale de la santé élabore des normes numériques qui les rendront beaucoup plus sécurisées et réduiront considérablement la fraude. Lorsqu’il sera prêt, l’IATA Travel Pass pourra s’adapter à ces nouvelles normes mondiales.

Jusqu’à ce qu’un vaccin Covid-19 soit largement disponible pour le grand public, la priorité est sur le test Covid-19. Les laboratoires ont des normes de sécurité bien établies pour la gestion et la vérification des résultats des tests. L’IATA travaille en partenariat avec des laboratoires sélectionnés et établis pour lier en toute sécurité les résultats de leurs tests à l’identité vérifiée du détenteur du IATA Travel Pass.

3. La commodité et la biosécurité seront améliorées grâce à l’intégration dans les processus de voyage sans contact. Les recommandations du CART de l’OACI pour la biosécurité incluent l’utilisation de processus de voyage sans contact pour réduire le risque de transmission de virus lorsque des documents doivent être échangés pendant le processus de voyage.

L’industrie développe depuis plusieurs années des processus de voyage sans contact dans le cadre d’un programme de transformation One ID. Le module de gestion de l’identité numérique IATA Travel Pass utilise les principes de One ID (qui sont eux-mêmes basés sur les normes de l’OACI). Pour le passager, cela signifie que l’IATA Travel Pass débloquera également le potentiel de processus de voyage sans contact de l’enregistrement à l’embarquement.

L’IATA développe l’IATA Travel Pass en quatre modules indépendants qui peuvent interagir les uns avec les autres. Ces modules couvriront les registres pour les exigences réglementaires d’entrée et les laboratoires / centres de test, la délivrance de certificats vérifiés, l’identité numérique et la possibilité pour les passagers de partager les résultats de leurs tests tout au long de leur voyage via leur appareil mobile. Le code source public permet aux modules d’être utilisés comme une seule solution ou de compléter les capacités développées par d’autres fournisseurs de solutions.