Recrutement PNC Genève

Nos équipages PNC sont au cœur de nos opérations et peuvent faire une différence pour chaque client sur chaque vol. Nos équipages retirent une grande fierté d’assurer la sécurité et de proposer un service de qualité. Nous recherchons des personnes motivées qui sont passionnés par la prestation d’un excellent service client, désireux d’apprendre et capables de partager notre esprit orange.

18 ans ou plus

Hauteur 157,5 cm à 190cm sans des chaussures

Capable de passer l’examen médical de l’ équipage de cabine de l’EASA

Maîtrise de l’anglais et du français, tant à l’oral qu’à l’écrit

Savoir nager 25 mètres sans aide sans pour autant s’arrêter ou toucher le fond ou le côté de la piscine, nager sur place et gonfler un gilet de sauvetage sans aide, sans s’arrêter ou toucher le fond ou le côté de la piscine. De plus, vous devrez grimper dans un radeau de survie depuis l’eau

Avoir le droit de vivre et de travailler dans le pays pour lequel vous postulez avec libre accés à travers le Royaume-Uni, l’EEE et le réseau easyJet

Vivre à moins de 90 minutes de votre base choisie et disponible pour travailler tôt le matin et tard en soirée.

Ne pas avoir de tatouages ou de piercings visibles qui ne peuvent être couvert discrètement

Dans le cadre de la candidature en ligne, vous devez pouvoir télécharger votre CV et passeport

Pour postuler c’est ICI

