Norse Atlantic, premiers vols en juin

Norse Atlantic Airways a annoncé les détails de ses itinéraires et tarifs initiaux. Les premiers vols devant être lancés depuis Oslo à la mi-juin.

Le transporteur exploitera son premier service transatlantique entre Oslo et New York JFK le 14 juin. Il y aura des vols quotidiens disponibles à partir du 4 juillet. Les tarifs aller simple sur l’itinéraire commenceront à partir de 129 $ l’aller simple, taxes comprises.

Le service JFK sera suivi de vols vers Fort Lauderdale le 18 juin, Orlando le 5 juillet. Enfin Los Angeles à partir du 9 août.

Ces trois dernières destinations fonctionneront toutes trois fois par semaine. Les billets sont maintenant en vente pour les itinéraires de lancement.

Norse Atlantic offrira une économie à deux classes et un aménagement haut de gamme sur son avion Boeing 787 Dreamliner. Ce dernier est doté d’un espacement des sièges de 43 pouces et d’une inclinaison de 12 pouces.

Il existe trois options tarifaires – Light, Classic et Plus – dont la dernière comprend « la franchise maximale de bagages, deux services de repas, une expérience améliorée à l’aéroport et à bord et une flexibilité accrue des billets ».

Norse prévoit d’exploiter à terme une flotte de 15 avions Boeing 787 précédemment gérer par Norwegian. La compagnie aérienne a récemment annoncé son intention de sous-louer quatre de ses Dreamliners à Air Europa. Elle a déclaré qu’il s’agissait désormais « d’avions que nous n’avions pas l’intention d’utiliser pleinement dans notre start-up phase ».

Le communiqué de presse de lancement indique également que « les itinéraires et les tarifs de Londres et de Paris vers les États-Unis seront annoncés prochainement ». Il y aura également « plus de destinations aux États-Unis ».

En mars, le transporteur a confirmé qu’il avait obtenu des créneaux horaires à l’aéroport de Gatwick « sans frais ».

Commentant la nouvelle, Bjorn Tore Larsen, PDG de Norse Atlantic Airways, a déclaré :

Il s’agit d’une étape importante pour nous tous chez Norse Atlantic Airways et un témoignage du dévouement et de la détermination des collègues de toute la compagnie aérienne qui ont rendu cela possible. Norse propose désormais les tarifs aller simple point à point transatlantiques les plus bas du marché. Que vous voyagiez pour affaires, pour vos loisirs ou que vous souhaitiez simplement explorer le monde, Norse permet désormais à chacun d’explorer à moindre coût. Nos Boeing 787 Dreamliners modernes, confortables et plus respectueux de l’environnement sont prêts à prendre leur envol et nos pilotes et notre personnel de cabine se réjouissent d’accueillir les clients à bord à partir de juin. L’introduction de vols point à point abordables de Norse Atlantic Airways entre l’Europe et les États-Unis profitera à la fois au tourisme et aux entreprises locales. Non seulement nous investissons directement dans les pays où nous opérons en employant du personnel local, mais nous soutenons également la création d’emplois dans l’ensemble de l’industrie du tourisme et des services. Bjorn Tore Larsen

Les premiers vols de Norse Atlantic en juin marqueront le début d’une nouvelle aventure. De plus, une base Paris est toujours d’actualité avec les recrutements qui vont avec…