Norse, premier vol vers New York

Hier, mardi 14 juin 2022, Norse Atlantic Airways a effectué son premier vol sans escale entre Oslo et New York JFK. Elle a réintroduit le modèle low-cost long-courrier de la défunte Norwegian.

Le vol a été effectué par un Boeing 787-9 Dreamliner immatriculé LN – FNB. L’avion a décollé de l’aéroport de Gardermoen à 21h43 heure locale et a atterri à l’aéroport John F. Kennedy à 22h44.

Au départ de la capitale norvégienne, Norse Atlantic proposera trois destinations supplémentaires : Los Angeles, Orlando et Fort Lauderdale. Le siège social de la société aux États-Unis sera situé dans cette dernière ville.

Les cabines du Boeing 787 proposent des produits Premium Economy et Economy. Il existe des tarifs promotionnels à partir de 114 USD. À partir du 4 juillet, ce nouveau service passera à des vols quotidiens.

Selon les données obtenues par Aviacionline via Avinor Traffic, New York est la destination américaine la plus populaire depuis la capitale norvégienne. En 2017, plus de 281 000 passagers ont été mobilisés entre les deux villes.

La compagnie aérienne à bas prix n’aura aucune concurrence dans les aéroports où elle volera. En effet elle est le seul opérateur sur toutes ses liaisons d’Oslo vers l’Amérique du Nord.

Norse Atlantic a récemment annoncé deux nouvelles bases en Europe. À partir du 12 août, elle commencera ses opérations à partir de Londres Gatwick avec un nouveau service vers l’aéroport John F. Kennedy et Oslo.

Norse Atlantic a fait son premier vol vers New York. Prochainement la compagnie aérienne fera également ses débuts à Berlin, où elle sera le seul opérateur européen à proposer des services longue distance depuis la capitale allemande, avec des vols quotidiens vers New York à partir du 17 août et Los Angeles à partir du 19 août. Ce sera la seule route reliant l’aéroport de Brandebourg à la côte ouest des États-Unis.