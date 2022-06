Tatouages et personnel de cabine

Virgin Atlantic est devenue la première compagnie aérienne du Royaume-Uni à autoriser les tatouages ​​visibles pourle personnel de cabine. C’est autorisé également pour les pilotes et les autres employés en uniforme.

Jusqu’à aujourd’hui, la compagnie aérienne exigeait que les employés dissimulent les tatouages ​​sur leurs bras et leurs jambes. Il était interdit aux employés d’avoir des tatouages ​​sur toute région du corps qui ne pouvait pas être entièrement couverte.

L’annonce intervient un peu plus d’un mois après que la compagnie aérienne a annoncé que les membres masculins du personnel de cabine seraient autorisés à porter du maquillage non discret pour la première fois dans le cadre d’un effort visant à « promouvoir l’individualité » chez le transporteur basé à Crawley.

Estelle Hollingsworth, directrice des ressources humaines de Virgin Atlantic, a déclaré que le changement de politique de tatouage aiderait la compagnie aérienne à attirer des talents. Cela à un moment où l’ensemble de l’industrie aéronautique a du mal à embaucher suffisamment de travailleurs.

Estelle Hollingsworth a indiqué :

Chez Virgin Atlantic, nous voulons que chacun soit lui-même et sache qu’il appartient. De nombreuses personnes utilisent des tatouages ​​pour exprimer leur identité unique et nos collègues en contact avec les clients et en uniforme ne devraient pas être exclus de le faire s’ils le souhaitent.

Estelle Hollingsworth