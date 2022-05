Air France « New Horizon »

Partages

Air France KLM est sur le point de lancer un nouveau programme de transformation stratégique. L’initiative ajustera sa gouvernance et réalignera son organisation interne,. De plus, elle rendra la compagnie aérienne plus agile et axée sur les données pour répondre à l’évolution des demandes.

Sous la direction du PDG Ben Smith, Air France – KLM a travaillé sans relâche pour améliorer l’efficacité du groupe aérien. Le dernier développement en la matière est une nouvelle feuille de route stratégique, nommée « New Horizon ». En se concentrant sur la croissance financière et en aidant le transporteur à s’adapter à l’évolution du marché des passagers et du fret, le plan vise à aider le groupe à rebondir après deux années difficiles.

Publicités

Dans ses derniers résultats trimestriels, Air France – KLM a enregistré un bénéfice net de 552 millions d’euros. S’ajoutent les inévitables trimestres de pertes subies pendant la pandémie de Covid-19, les vols étant devenus presque impossibles.

Maintenant, des axes de reprise apparaissent. Le nombre de passagers décolle et que les programmes d’efficacité lancés pendant Covid-19 portent leurs fruits.

En conséquence, le groupe Air France – KLM espère déjà atteindre l’équilibre opérationnel au deuxième ou au troisième trimestre 2022. New Horizon adopte une vision à plus long terme sur l’avenir du groupe.

Développée en collaboration avec Boston Consulting Group (BCG), la nouvelle stratégie vise à centraliser davantage les activités avec le groupe. Le plan vise aussi à réduire les niveaux de gestion inutiles et à créer de nouvelles synergies entre les deux unités commerciales autonomes d’Air France et de KLM. Le BCG est l’un des conseillers stratégiques les plus utilisés de l’entreprise au cours de la dernière décennie.

Alors que le plan de New Horizon n’a pas encore été officiellement dévoilé, des initiés proches du dossier ont informé les médias français et néerlandais que la feuille de route propose également des recommandations sur la manière dont le transporteur aérien effectue la maintenance de ses avions. Cela comprend la refonte des opérations de sa flotte – principalement Boeing, Airbus et Embraer – et des activités de fret du transporteur.

KLM et BCG

Aux premiers jours de Covid-19, KLM a également engagé les consultants de Boston Consulting Group . Ils ont rédigé un plan de réorganisation de reprise rapide, visant à faire baisser les coûts le plus rapidement possible pour s’adapter à la demande en piqué. Cela était similaire au travail effectué par BCG pour Lufthansa , TAP Air Portugal et l’année dernière avec Croatia Airlines .

Le BCG était déjà à bord de la division des opérations de KLM depuis des années. Il travaillait en tant que conseiller sur les processus de maintenance. En 2019, cette collaboration a même abouti à une joint-venture, dans laquelle les deux parties aident d’autres compagnies aériennes dans leur transformation vers l’excellence opérationnelle.

Des années auparavant, le BCG avait également joué un rôle dans l’élaboration des plans « High Performance Organisation » de KLM.