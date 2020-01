Corsair International à JFK

Partages

La compagnie aérienne Corsair va se poser à JFK en lieu et place de Newark pour ses vols vers New York.

Lors d’un communiqué Corsair a annoncé qu’elle utilisera désormais le terminal 1 de l’aéroport John Fitzgerald Kennedy pour ses vols transatlantique à destination de New York. Le vol inaugural est prévu pour le 10 juin 2020.

Corsair ira à JFK tous les jours et, à partir de septembre, le fera en Airbus A330neo.

Corsair ne sera évidemment pas la seule compagnie aérienne à desservir New York et elle devra se faire sa place parmi Air France, American Airlines, Delta Air Lines et les low cost French bee, Norwegian et Level.

Cette ouverture est dans le droit chemin du projet de renouvellement de la flotte et d’élargissement du réseau décidé depuis l’arrivée du nouvel actionnaire.

