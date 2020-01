XL Airways aux enchères

Partages

Les actifs de la compagnie XL Airways seront vendus aux enchères entre le 21 et le 28 janvier 2020. Du matériel aéronautique, des outillages, du matériel de bureau, de catering et également la marque et le nom e domaine sont au programme.

Créée en 1997 la compagnie XL Airways a fermé ses portes en septembre dernier. La concurrence était trop forte selon Francois Wedrychowski, commissaire-priseur de la vente.

Au catalogue de la vente aux enchères de XL Airways des pièces d’avions qui sont estimées à plus de deux millions d’euros :

Les biens seront exposés lundi et la vente débutera le lendemain à Roissy et sera retransmise en direct sur interencheres.com, détaille le commissaire-priseur. Les trois premiers jours seront dédiés aux pièces, consommables et outillages aéronautiques. Nous présenterons notamment des composants pour les Airbus A330 et A320 et les Boeing 737, ainsi que de nombreuses pièces de moteurs Rolls-Royce. L’ensemble de ces équipements a beaucoup de valeur. Nous les estimons à plus de deux millions d’euros.

Pour les particuliers c’est le 24 janvier qui a un intérêt avec la vente aux enchères du matériel du siège de XL Airways. Mobilier, ordinateurs et autres seront au catalogue. Pour les #avgeek et autres fans d’aviation le dernier jour sera celui à ne pas rater. Vente de matériel de catering, de pièces d’uniforme et autres articles pour collectionneurs ou fan d’aviation.

Une pensée pour l’ensemble du personnel de cette belle compagnie qui restera dans le cœur de beaucoup grâce au professionnalisme de ses équipes et la bonne humeur qui régnait a bord des avions.