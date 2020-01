Compagnies aériennes et faillite

Partages

En 2019 ce n’est pas moins de 23 compagnies aériennes qui ont fait faillite. En Europe ce nombre se monte à 9.

La liste des compagnies aériennes ayant déposé le bilan et cessé leurs activités est la suivante :

Adria Airways – Slovénie

Aerolíneas de Antioquía – Colombie

Aigle Azur – France

Air Philip – Corée du Sud

Al Naser Wings Airlines – Irak

Asian Express Airline – Tadjikistan

Avianca – Argentine

Avianca – Brasil

California Pacific Airlines – Etats-Unis

Fly Jamaica Airways – Jamaïque

Flybmi – Royaume-Uni

Germania – Allemagne

Insel Air – Curaçao

Jet Airways – Inde

New Gen Airways – Thaïlande

Peruvian Airlines – Pérou

Thomas Cook Airlines – Royaume-Uni

Thomas Cook Airlines Scandinavia – Danemark

Thomas Cook Airlines Balearics – Espagne

Via Airlines – États-Unis

Wisdom Airways – Thaïlande

Wow Air – Islande

XL Airways – France

Deux compagnies aériennes françaises ont fait faillite cette année et, toutes les deux, en même temps. Aigle Azur et XL Airways ont disparu du ciel français en laissant presque 15 000 passagers dans une situation compliquée. Fabrice Dariot, patron de Bourse Des Vols a indiqué :

Une vingtaine de compagnies aériennes ont déposé le bilan en 2019, dont une bonne quinzaine desservait l’Union Européenne. Il est grand temps qu’une garantie bancaire soit exigée à toute compagnie aérienne qui embarque ou débarque en Europe. Sinon, on continuera longtemps à se lamenter sur les clients floués et les agences de voyages prises en otage par une législation laxiste.

IATA a clairement indiqué les causes de la faillite des compagnies aériennes ci-dessus, un prix du baril élevé, le Brexit, la guerre commerciale entre l’empire du milieu et les USA et, pour les compagnies aériennes françaises une fiscalité bien trop importante.

Mais il est bon de noter que la grande majorité des compagnies aériennes européennes sont bénéficiaire et que, selon IATA, ces bénéfices devraient augmenter en 2020 !