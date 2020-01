PNC Contact, le bilan 2019.

Partages

En 2019 PNC Contact a continué sa croissance et cela grâce à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à discuter sur le forum. Le bilan 2019 de PNC Contact est clairement bon !

Pour les adeptes des chiffres, les voici :

23 900 000 pages vues

1 650 000 visiteurs

Dans quelques heures nous allons entrer dans 2020. Les perspectives pour le secteur du transport aérien sont bonnes et ce devrait être une belle année.

Les grandes tendances :

Augmentation de la demande d’environ 4%

Prix du pétrole qui devrait baisser voir stagner

Recrutement pour palier à l’augmentation de trafic

IATA prévoit un bénéfice net de plus de 29 milliards de dollars pour le secteur en 2020.

L’ancien patron de la compagnie aérienne Air France, Alexandre de Juniac, qui est maintenant à la tête de IATA a fait le bilan de 2019 et indiqué :

Le ralentissement de la croissance économique, les guerres commerciales, les tensions géopolitiques et l’agitation sociale, ainsi que l’incertitude persistante concernant le Brexit, se sont conjugués pour créer un environnement d’affaires plus difficile que prévu par les compagnies aériennes. Pourtant, l’industrie a réussi à compléter une décennie rentable, alors que les restructurations et les réductions de coûts ont continué à porter leurs fruits. Il semble que 2019 verra le creux du cycle économique et la prévision pour 2020 est quelque peu meilleure. La grande question pour 2020 est de savoir comment la capacité va évoluer, en particulier dans le contexte où l’on prévoit que les 727 MAX cloués au sol vont reprendre du service et que les livraisons retardées vont être effectuées.

Boeing arrive-t-elle à relancer la production ou les compagnies aériennes se tourneront elles vers Airbus pour les mono couloirs ? C’est à peu de chose près la seule grosse incertitude pour 2020 !