etihad signe avec easyjet

Partages

Dorénavant les clients Etihad ont la possibilité de réserver des billets via le site de la compagnie easyJet pour leurs correspondances vers 68 villes européennes et Abu Dhabi via dix aéroports européens desservis par Etihad.

Depuis 2017 easyJet propose Worldwide by easyJet. Au départ il n’y avait que Norwegian et Westjet mais depuis d’autres ont rejoint le programme. Corsair, La Compagnie, Loganair, Singapore Airlines et sa filiale low-cost Scoot, Air Transat, Virgin Atlantic, Emirates et Cathay Pacific ont choisi de profiter de ce programme pour étendre leurs réseaux respectifs.

L’avantage de ce programme est simple. Des temps d’attente réduit et la garantie d’être prioritaire sur le vol suivant si le passager rate sa correspondance.

Ali Saleh, vice-président des alliances et partenariats d’Etihad Airways, a indiqué :

Cette nouvelle collaboration entre deux grandes marques est un pas en avant logique pour nos deux sociétés. EasyJet est un partenaire de lancement idéal pour nous en Europe, ce qui nous permet d’augmenter de manière fiable l’étendue de notre portée continentale vers et depuis Abu Dhabi, alors que nous améliorons les moyens de nous relier directement avec davantage de compagnies aériennes et de partenaires de voyage dans le monde. La capacité de fournir des capacités de réservation de bout en bout via notre plateforme NDC fournira aux clients des solutions« à guichet unique »pour voyager en toute transparence avec des partenaires, compagnies aériennes historiques ou low-costs, via les hubs mondiaux d’Etihad.

Ce programme devrait permettre à Etihad de prendre plus de parts de marché sur le marché européen en améliorant fortement l’expérience client sur l’ensemble de son voyage.