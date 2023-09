Air France, grosse commande Airbus

Partages

Le groupe Air France – KLM, qui comprend les deux compagnies nationales et Transavia, renouvelle sa flotte de gros-porteurs avec une commande à Airbus. Le groupe a annoncé qu’il commanderait 50 Airbus A350 avec des options sur 40 supplémentaires. Cette commande ferait du groupe le plus grand opérateur mondial d’avions avec plusieurs avions déjà exploités par Air France. Bien que les variantes et les détails des compagnies aériennes ne soient pas disponibles, le groupe aérien a révélé que le nouvel achat comprendrait les A350-900 et A350-1000.

Selon Air France – KLM, les premières livraisons de cette commande Airbus sont attendues en 2026 et s’étaleront jusqu’en 2030. L’achat n’est pas finalisé mais comprendra des droits d’achat sur 40 appareils supplémentaires pouvant être exercés.

Air France – Groupe KLM a indiqué :

Il s’agira d’une commande évolutive, offrant au groupe la flexibilité d’attribuer les avions au sein de son portefeuille de compagnies aériennes, en fonction de la dynamique du marché et des conditions réglementaires locales. Air France – KLM

Le renouvellement et la durabilité de la flotte ont été cités comme les principales raisons de ce nouvel achat. Air France – KLM devant remplacer ses Boeing 777 et ses Airbus A330 vieillissants.

Benjamin Smith, PDG d’Air France-KLM, a déclaré :

Cela contribuera grandement à aider le groupe à atteindre nos objectifs ambitieux en matière de développement durable, notamment -30 % d’émissions de CO2 par passager-kilomètre d’ici 2030. Benjamin Smith

Ben Smith a souligné l’importance de l’A350 depuis qu’il a rejoint la flotte d’Air France en 2019, affirmant que son bilan est excellent et que l’avion est extrêmement populaire auprès des passagers et des équipages.

Commande Airbus, analyser les flottes actuelles KLM et Air France

Selon Air France, 22 des 41 Airbus A350 précédemment achetés ont déjà été livrés. Si tous les avions ajoutés lors du prochain achat allaient à Air France, la compagnie aérienne disposerait d’une flotte massive de 91 A350. Cela lui donnerait l’une des flottes de gros-porteurs les plus jeunes au monde. L’âge moyen de sa flotte actuelle d’A350 est inférieur à deux ans et demi.

La compagnie nationale française dispose également d’une importante flotte de gros-porteurs Boeing, répartis entre 777-200ER, 777-300ER et 787-9. L’âge moyen des 18-200ER est de 23,3 ans, tandis que l’âge moyen des 43-300ER est plus bas, à 15,1 ans. Seuls dix 787-9 sont en service chez Air France et la compagnie aérienne n’a actuellement aucun gros-porteur Boeing en commande.

Du côté d’Airbus, Air France compte 15 A330ceo plus anciens (A330-200) avec une moyenne d’âge de 20,9 ans. Alors que le groupe aérien se prépare au renouvellement de sa flotte, sa part d’avions de nouvelle génération devrait atteindre 64 % d’ici 2028, contre seulement 5 % en 2019.

La flotte de KLM est légèrement plus diversifiée et répartie entre les avions Airbus et Boeing. La compagnie aérienne néerlandaise dispose d’une flotte Boeing plus jeune puisqu’elle a intégré les 787-9 et 787-10 dans sa flotte, exploitant respectivement 13 et 10 de chaque type. KLM attend également la livraison de cinq autres Boeing 787-10.

Les 777-200ER et -300ER font également partie de la flotte de KLM, les -200ER ayant une moyenne d’âge de 19 ans. Les -300ER sont beaucoup plus jeunes et ont moins de dix ans. Seuls 11 Airbus A330 font partie de la flotte de KLM, six -200 et cinq -300. Les -200 ont en moyenne 17,6 ans et les -300 approchent les 11 ans.

Air France – KLM poursuit donc sa montée de gamme et sa transition énergétique avec une commande d’avions plus économe auprès d’Airbus