Partenariat Air Austral et Airlink

Air Austral et Airlink ont ​​le plaisir d’annoncer la signature d’un accord bilatéral de prorata, en vigueur à compter du 15 octobre 2025.

Dans le cadre de cet accord de partenariat, les passagers d’Air Austral auront accès au réseau Airlink de 45 destinations en Afrique du Sud et en Afrique australe. Ces destinations seront desservies via Johannesburg sur les vols Réunion–Johannesburg d’Air Austral.

Publicités

Cet accord offre aux clients d’Air Austral une meilleure connectivité grâce à un billet unique, l’enregistrement complet et l’enregistrement des bagages jusqu’à leur destination finale. Les voyageurs peuvent ainsi voyager en toute fluidité depuis la Réunion vers des destinations clés telles que Le Cap, Durban, Windhoek, Gaborone, Lusaka, les Chutes Victoria, etc.

En contrepartie, Airlink peut désormais proposer à ses clients des vols au-delà de la Réunion sur le réseau d’Air Austral, notamment vers l’île Maurice, Madagascar, Mayotte, les Comores, les Seychelles, etc., avec un billet unique et sans escale.

Hugues Marchessaux, PDG d’Air Austral, a déclaré :

Ce partenariat représente une étape majeure dans le développement de notre réseau. En unissant nos forces à celles d’Airlink, nous offrons à nos clients davantage de choix et de flexibilité pour accéder à l’Afrique australe.

De son coté Villiers Engelbrecht, PDG d’Airlink, a indiqué :

Cette collaboration marque une avancée majeure dans le renforcement de la connectivité entre les îles de l’océan Indien et le continent africain, ouvrant de nouvelles opportunités commerciales, touristiques et culturelles. Ensemble, nous construisons des ponts qui rapprochent nos régions et créent une valeur durable pour nos clients.

Cet accord renforce la connectivité régionale et soutient le développement des échanges touristiques et économiques entre l’île de La Réunion et l’Afrique australe.

À propos d’Air Austral :

Air Austral, compagnie aérienne française créée et basée à La Réunion, est un acteur majeur du transport dans l’océan Indien entre la France métropolitaine et ses destinations régionales. En exploitation normale, la compagnie dessert La Réunion, l’île Maurice, Mayotte, les Comores, Madagascar, les Seychelles, l’Afrique du Sud et la Thaïlande (Bangkok).

Les lignes Paris – La Réunion et Paris – Mayotte ont été maintenues, et le réseau régional reprend progressivement. À Paris-CDG, la compagnie a conservé son accord de partage de codes avec Air France pour les correspondances en Europe, ainsi que son partenariat avec TGV’Air pour les correspondances entre 19 villes françaises et Bruxelles.

Air Austral exploite la flotte la plus moderne de l’océan Indien. Elle est actuellement composée de deux 787-8 bi-classes, de trois 777-300 tri-classes pour les vols long-courriers et de trois nouveaux Airbus 220 pour les vols régionaux.

La flotte, le confort des cabines, les services à bord et l’hospitalité de son personnel sont les principaux atouts d’Air Austral, une compagnie connue et reconnue pour sa qualité de service. Air Austral a obtenu le label RSE « Efficacité » du cluster Green avec le soutien d’AFNOR/RUNCERT, renforçant ainsi l’importance de la RSE dans sa stratégie.

À propos d’Airlink :

Fondée en 1992, Airlink est la première compagnie aérienne régionale privée d’Afrique australe.

Avec sa flotte de plus de 65 avions de ligne modernes, Airlink dessert ces villes et d’autres destinations en Afrique australe, ainsi que Madagascar et l’île de Sainte-Hélène.

Elle propose des liaisons internationales grâce à ses partenaires, parmi lesquels de nombreuses marques intercontinentales de confiance et réputées, dont 11 partenaires en partage de codes, et sa franchise FlyNamibia.

Le programme innovant de fidélité « Skybucks » d’Airlink récompense ses clients fidèles.

Airlink est membre de l’Association du transport aérien international (IATA), accréditée dans le cadre de son programme d’audit de sécurité IOSA et certifiée par l’organisme d’évaluation environnementale de l’IATA (IEnvA).