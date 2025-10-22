Volotea en 2025 et prévisions 2026

La compagnie aérienne Volotea a annoncé une prévision de chiffre d’affaires pour 2025 d’environ 840 millions d’euros. Cela représente une augmentation de 4 % par rapport aux 810 millions d’euros enregistrés en 2024.

L’EBITDA est attendu à 190 millions d’euros contre 147.2 millions d’euros en 2024. C’est une hausse de 29% en un an quand la marge augmentation de 5 points de la marge qui passe de 24% à 29%. De son coté l’EBIT est prévu entre 70 et 80 millions d’euros. C’est plus de 2 fois celui de 2024 qui était à 33.5 millions d’euros !

En septembre, Volotea a avancé dans son plan de renforcement de capital initié en 2024. Ses actionnaires, incluant le fondateur et PDG Carlos Muñoz, l’équipe de direction, Aegean Airlines et le fonds américain PAR Capital, ont injecté 10 millions d’euros supplémentaires, s’ajoutant aux 46 millions d’euros de l’année précédente, pour un total de 56 millions d’euros. Bien que la deuxième phase prévoyait initialement une injection d’environ 50 millions d’euros, les perspectives financières très positives pour 2025 ont permis de réduire cet investissement à 10 millions d’euros.

La compagnie aérienne Volotea va clôturer 2025 avec plus de 12.6 millions de sièges pour l’ensemble du réseau. Pour l’année 2026 Volotea prévoit de mettre environ 14 millions de sièges à la vente pour une croissance de 10%. Volotea poursuit sa stratégie de point à point en province avec plus de 200 liaisons en exclusivité sur les 420 qu’elle exploitera en 2026.