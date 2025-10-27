Atterrissage urgence pour Air France

Un Boeing 777 d’Air France à destination de La Réunion a été contraint d’effectuer un atterrissage d’urgence suite à une hausse incontrôlable de la température en cabine.

L’avion avait décollé de Paris Charles-de-Gaulle à destination de Saint-Denis, à La Réunion. Il est revenu à Paris moins de deux heures plus tard lorsque les pilotes ont déclaré une urgence en raison d’un dysfonctionnement du système de climatisation.

Atterrissage d’urgence d’un 777 d’Air France

Le vol AF652 a décollé de Paris vers 18 h, heure locale, le 24 octobre pour un vol de onze heures vers île de la Réunion dans l’océan Indien.

Le vol était effectué par un Boeing 777-300 âgé de 16 ans. L’appareil a atteint 31 000 pieds au-dessus de la Suisse lorsque les pilotes ont constaté une hausse incontrôlable de la température en cabine.

L’équipage a d’abord émis un appel en utilisant le code « pan-pan » qui permet d’indiquer un problème mécanique qui ne met pas la vie des passagers en danger. Cependant, face à l’intensification de la chaleur et à la dégradation de la situation, les pilotes ont dû passer à un signal de détresse « Mayday » afin de se conformer aux procédures de largage de carburant en vigueur dans l’espace aérien français.

Chargés de carburant en quantité suffisante pour le vol long-courrier, les pilotes ont dû larguer du carburant afin de réduire la masse de l’avion à l’atterrissage pour être en sécurité. Une fois l’autorisation obtenue, l’équipage a fait demi-tour vers Paris et a atterri moins de deux heures après le départ. Les passagers ont été rapidement débarqués et transférés au terminal.

Avion de remplacement et retard des passagers

Après cet atterrissage d’urgence, Air France a mobilisé un autre Boeing 777-300 pour effectuer le trajet. Le vol de remplacement a décollé environ sept heures plus tard que prévu.

Aucun blessé n’a été signalé et la compagnie a confirmé que les équipes de maintenance inspectaient l’appareil concerné afin de déterminer la cause exacte du dysfonctionnement.

L’avion cloué au sol, livré neuf à Air France en 2009, dessert généralement des vols loisirs long-courriers et transporte 472 passagers en configuration tri-classe.

Gestion des problèmes de température en cabine

Le contrôle de la température en cabine est un défi fréquent dans l’aviation commerciale. Les compagnies aériennes suivent des directives de température spécifiques, généralement entre 21 et 22 °C. Cependant les systèmes de ventilation peuvent provoquer un chauffage ou un refroidissement irrégulier de la cabine.

Dans ce cas précis, une défaillance du système semble avoir bloqué le climatiseur de l’avion en mode chauffage.