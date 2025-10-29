Air France à Las Vegas en 2026

La compagnie aérienne Air France reliera Paris à Las Vegas sans escale à partir du mois d’avril 2026. Cette nouvelle liaison permettra de rejoindre facilement Sin City au départ de Paris.

A compter du 15 avril 2026 Air France proposera une liaison directe vers l’aéroport Harry Reid à Las Vegas. Celle ci sera opérée les lundis, mercredis et samedis. En ce qui concerne les horaires le vol au départ de Paris partira à 13h40 pour atterrir à 15h35. En ce qui concerne le vol retour vers Paris, le décollage est prévu à 17h50 pour une arrivée à Charles de Gaulle à 13h05

Air France à Las Vegas en Airbus A350

Air France reliera Las Vegas en utilisant sa flotte d’Airbus A350-900. Cet appareil de dernière génération offre une cabine spacieuse, des suites Business de dernière génération ainsi qu’une connexion Wifi en très haut débit.

Air France poursuit sa montée en gamme sur le long-courrier avec un renouvèlement de flotte rapide pour des appareils plus confortable et plus économiques.

Un pari stratégique vers les États-Unis

Cette nouvelle destination an Amérique du Nord correspond à la volonté d’Air France d’augmenter sa présence sur le continent. Outre Las Vegas prochainement, Air France dessert déjà de nombreuses métropoles américaines comme New-York, Miami ou encore Los Angeles.

Las Vegas est une destination qui accueille des millions de touristes chaque année. Avec cette nouvelle offre au catalogue la compagnie aérienne répond à une demande existante et devrait voir la ligne devenir très rapidement rentable.

Las Vegas, casino mais pas que

Las Vegas est souvent réduit à ses casinos. Cependant c’est aussi une scène artistique avec des shows mondialement connu et des concerts de stars internationales. De plus, c’est également une porte d’entrée vers les merveilles du grand ouest américain. Vous pourrez découvrir la Vallée de la Mort ou le Grand Canyon.

Que ce soit pour un poker, un concert, une virée dans les paysages grandioses ou encore pour vous marier, Las Vegas n’a jamais été aussi proche de Paris !