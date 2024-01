Air France – KLM, commande Airbus A350 confirmée

Partages

Le groupe Air France – KLM a confirmé sa commande d’Airbus A350 auprès de l’avionneur européen. Cette commande vise à renouveler la flotte long-courrier du groupe. Air France et KLM opèreront 33 Airbus A350-900 et 11 Airbus A350-1000. Les livraisons sont prévues entre 2026 et 2030 et viennent s’ajouter à la commande de 6 Airbus A350-900 de juillet 2023.

Le groupe aéronautique dispose de droits d’achat pour encore une quarantaine d’Airbus A350. Cela va permettre à Air France – KLM de faire évoluer sa flotte avec une certaine souplesse dans les années à venir.

Dans le groupe c’est Air France qui va devenir dans les prochaines années une des compagnies aériennes qui utilisera le plus d’Airbus A350 dans le monde. Cette dernière a déjà pas moins de 27 Airbus A350-900 dans sa flotte. De plus, elle attend la livraison de 14 autres appareils d’une ancienne commande.

La commande des Airbus A350 destinés à Air France permettra le remplacement des vieux Airbus A330 dont elle dispose. Au niveau du groupe Air France exploite actuellement 15 Airbus A330 quand KLM dispose de 11 avions de ce type. Les vieux Boeing 777-200ER seront également remplacés. Par la suite ce sera le tour des Boeing 777-300ER d’être remplacé par les Airbus A350 commandés.

Cette évolution de la flotte permettra au groupe Air France – KLM des réductions de consommation importantes ainsi qu’une empreinte sonore fortement diminuée.