Air France et le festival de Cannes

Air France a annoncé qu’elle proposerait deux vols spéciaux entre Los Angeles et Nice en mai prochain pour le Festival de Cannes. Cette décision répond à la demande croissante des voyageurs de la côte ouest des États-Unis qui espèrent assister au Festival international du film de Cannes et au Grand Prix de F1 de Monaco.

La compagnie aérienne est partenaire officiel du Festival de Cannes. Cela survient alors qu’Air France proposera également des vols entre New York et Nice en juin à l’occasion du Festival international de la créativité Cannes Lions.

Air France : Los Angeles en mai pour le Festival de Cannes et New York en juin

Les vols spéciaux entre Los Angeles et Nice seront opérés les 13 et 27 mai, soit avant et après le Festival du film et le Grand Prix de Monaco. Le Festival de Cannes est programmé du 14 au 25 mai. L’événement automobile de Monaco se déroulera du 23 au 26 mai.

Selon Air France, le vol AF41 partira de l’aéroport international de Los Angeles le 13 mai à 13h15 et devrait arriver à l’aéroport Nice Côte d’Azur à 9h35 le lendemain. Le vol retour AF40 quittera Nice à 13h55 le 27 mai et arrivera à Los Angeles à 17h05.

Pour répondre à la demande croissante de la côte Est des États-Unis pour le Festival international de la créativité Cannes Lions, Air France assurera quatre vols spéciaux entre New York et Nice le mois suivant. Le festival de cinq jours, l’un des plus grands rassemblements de la communauté du marketing créatif, aura lieu du 17 au 21 juin. Air France proposera des vols depuis l’aéroport international John F. Kennedy les 15 et 16 juin. Les vols retour depuis Nice sont programmés les 20 et 21 juin.

Un avion adapté aux voyages long-courriers

Air France assurera les vols au départ de Los Angeles et New-York JFK avec un Airbus A350-900. Ce gros-porteur réduit les émissions de CO2 d’un quart par rapport aux avions de la génération précédente. Parlant de ses Airbus A350, la compagnie aérienne a déclaré :

C’est un moyen puissant de réduire l’empreinte environnementale de la compagnie aérienne. Son empreinte sonore est également réduite de 40 %. Air France

L’avion bénéficie également du dernier design de cabine d’Air France. Il est équipé de suites en classe affaires équipées de portes coulissantes pour offrir aux passagers une totale intimité. Chaque siège de la suite peut se transformer en lit et s’étend sur presque 2 mètres.

La classe économique premium comprend le dernier siège inclinable qui s’incline à 121 degrés. En classe économique les sièges sont équipés de mousse ergonomique avec une inclinaison de 119 degrés et environ 80 centimètres d’espace pour les jambes. Les passagers de toutes les cabines peuvent se divertir tout au long de leur vol grâce au Wi-Fi et aux écrans tactiles HD au dossier des sièges.

Près de 20 destinations américaines

Air France renforcera sa présence aux États-Unis cet été avec la reprise de ses vols vers Minneapolis à partir du 13 mai. La compagnie aérienne desservira également Raleigh-Durham, en Caroline du Nord, et lancera des vols vers Phoenix, en Arizona, un tout nouveau marché.

Une fois ces services lancés, le transporteur proposera des vols vers 17 destinations américaines :

Atlanta

Boston

Chicago

Dallas

Denver

Detroit

Houston

Los Angeles

Miami

Minneapolis

New York JFK

Newark

Phoenix

Raleigh-Durham

San Francisco

Seattle

Washington DC.