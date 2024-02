Air France, restauration classe affaires

Partages

Air France a remplacé sa restauration traditionnelle en classe affaires sur les vols court-courriers. Elle était servie dans une vaisselle appropriée et mangée avec des couverts. Maintenant c’est des boîtes en carton chargées de produits comme des sandwichs et des gâteaux.

La compagnie aérienne a présenté hier sans avertissement ce nouveau concept de restauration. Air France affirme qu’il s’inscrit dans le cadre de ses efforts continus pour “monter en gamme tout en promouvant la cuisine française”.

Afin de promouvoir la cuisine française, la compagnie aérienne a décidé d’emprunter un aliment plus associé aux Britanniques avec une gamme de sandwichs…

Conçues par le chef François Adamski de Servair, les coffrets repas comprendront soit des produits de petit-déjeuner servis avant 10 heures, soit une sélection pour le reste de la journée.

Les sandwichs du petit-déjeuner comprendront des garnitures comme du saumon fumé et du fromage à la crème à l’aneth sur du pain blanc. Ils seront accompagnés d’une pâtisserie française traditionnelle pour le petit-déjeuner. Les sandwichs de l’après-midi comporteront des garnitures comme du poulet au paprika fumé et des légumes à l’estragon.

Air France continuera de servir une sélection complète de boissons à bord de ses vols court-courriers. La compagnie aérienne affirme que le vin et le champagne seront désormais servis dans de véritables verres.

Pour expliquer ce changement, Air France a déclaré que l’utilisation de ces cartons l’aiderait à atteindre ses objectifs environnementaux. Les déchets peuvent désormais être triés à bord et les cartons seront envoyés à la méthanisation.

Ce changement risque de susciter la controverse, même si la compagnie aérienne sœur KLM sert des repas en classe affaires sur les vols court-courriers dans des boîtes en papier depuis 2018. Cela étant dit, les boîtes-repas de KLM semblent plus substantielles et contiennent normalement des salades copieuses et une variété d’autres collations.

Les nouvelles boîtes repas d’Air France permettront probablement de gagner beaucoup de place dans ses chariots de restauration et seront beaucoup plus faciles à servir.

Comme de nombreuses compagnies aériennes européennes, la classe affaires court-courrier d’Air France est simplement constituée de sièges économiques avec le siège du milieu bloqué. Il y a également un rideau mobile qui permet à la cabine de se rétrécir ou de s’agrandir en fonction du nombre réel de clients.

Air France pourrait donc chercher à vendre beaucoup plus de sièges en classe affaires, en poussant le rideau plus en arrière de la cabine tout en étant en mesure de fournir de la nourriture à tous les passagers à bord.