Air France, vols spéciaux pour le festival de Cannes

La 76e édition du Festival de Cannes est prévue du 16 au 27 mai de cette année. En tant que partenaire officiel du festival de Cannes, la compagnie Air France opérera trois vols spéciaux. Cepa permettra d’offrir un service de vol direct entre Los Angeles et Nice.

Air France relie Hollywood au Festival de Cannes

Air France a décidé de proposer des vols spéciaux pour répondre à la demande de ses passagers américains qui souhaitent profiter de la Côte d’Azur au printemps.

Ces vols spéciaux entre l’aéroport international de Los Angeles et l’aéroport Nice Côte d’Azur seront opérés par l’ Airbus A350-900 . Configuré avec 324 sièges, le gros-porteur Airbus comprend 34 en classe affaires, 24 en classe économique premium et 266 en classe économique.

Air France relie New-York à un festival de Cannes différent

Un mois plus tard Air France assurera quatre vols spéciaux entre l’aéroport JFK et celui de Nice Côte d’Azur. Cela se fera à l’occasion du Festival international de la créativité Cannes Lions. Ce dernier se déroule du mois de juin 19 au 23 juin.

Contrairement aux vols dédiés au Festival de Cannes, ces vols seront opérés par la flotte de Boeing 777-300ER d’Air France. Ce dernier a récemment été modernisée avec les nouvelles cabines long-courriers. Elle propose des lits entièrement plats en classe affaires, des fauteuils inclinables en classe économique premium et confort amélioré pour les sièges en classe économique.

En bout de ligne

Outre les préparatifs chargés du Festival de Cannes et du Festival international de la créativité Cannes Lions, Air France se prépare pour la saison estivale à venir. Elle envisage une année de reprise plus saine pour des bénéfices plus élevés.

L’horaire d’été n’est pas encore finalisé, Air France prévoit d’opérer jusqu’à 26 vols hebdomadaires entre Paris CDG et Los Angeles. Il y aura aussi des reprises de vols anticipées, comme le retour des vols directs entre Paris et Hanoï.