Wizzair pire compagnie aérienne !

Wizzair a été nommée la pire compagnie aérienne court-courrier par les passagers britanniques.

Passagers interrogés ont attribué au transporteur basé en Hongrie une étoile sur cinq pour l’expérience d’embarquement, l’environnement de la cabine et le confort des sièges.

Le pas des sièges de la compagnie aérienne à bas prix – la différence entre deux rangées en classe économique standard – est de 28 pouces, deux pouces plus petit que son rival Ryanair.

Pas plus de deux étoiles ont été attribuées dans aucune des catégories restantes, y compris le rapport qualité-prix et la propreté.

Wizzair exploite des vols court-courriers à partir de huit aéroports britanniques, dont Birmingham, Édimbourg, Gatwick et Luton.

Le score global de la compagnie aérienne est de 48 %. Cela la place en bas du classement, derrière Ryanair (52 %), Eurowings (53 %) et British Airways (56 %). Dans ce classement Wizzair est la pire compagnie aérienne…

En décembre, l’Autorité de l’aviation civile britannique a déclaré qu’elle avait des «préoccupations importantes» concernant le comportement «inacceptable» de Wizzair. Les passagers sont beaucoup plus susceptibles de déposer des plaintes à un niveau supérieur que ceux des autres transporteurs.

Le régulateur a également constaté que la compagnie aérienne retardait le paiement des sommes dues aux passagers.

Jet2.com a obtenu le score le plus élevé (80 %) devant Turkish Airlines (78 %).

L’éditeur du test, Rory Boland, a déclaré :

Le test a été fait auprès de 8 046 adultes britanniques en octobre 2022 sur leurs expériences de vol au cours des deux années précédentes.

Les scores ont été calculés à partir d’une combinaison de la satisfaction globale des voyageurs et de leur probabilité de recommander.

Un porte-parole de Wizzair a déclaré :

Wizzair exploite une flotte d’avions Airbus flambant neufs et à la pointe de la technologie, d’une moyenne d’âge de 4,6 ans, qui offrent aux passagers confort, espace et intérieurs modernes.

Chez Wizzair, nous faisons tout notre possible pour que les passagers atteignent leur destination à temps et avec un minimum de retard.

Un porte-parole de British Airways a déclaré :

Nous ne pensons pas que cette petite enquête, menée au cours de l’une des périodes les plus difficiles de l’aviation mondiale, représente avec précision les opinions des dizaines de millions de clients qui ont choisi de voler avec nous au cours de cette période.

Même si nous ne prétendons pas tout faire correctement à chaque fois, nous continuons d’être reconnus pour le service que nous offrons.

Nos clients nous disent qu’ils apprécient de pouvoir choisir parmi une gamme de cabines, de voler vers et depuis les aéroports centraux à des moments pratiques de la journée, ainsi que notre investissement dans de nouveaux avions, de nouveaux sièges, le wifi, de nouveaux menus, les collations et l’eau gratuites que nous proposons dans notre cabine économique court-courrier et la franchise de bagages à main la plus généreuse de toutes les compagnies aériennes britanniques.

British Airways