Ryanair et Wizzair en janvier 2023

Le nombre de passagers pour Ryanair et Wizzair a grimpé en flèche en janvier 2023. Cela alors que la demande de voyages se maintient. Les deux compagnies aériennes ont signalé des augmentations d’une année sur l’autre d’environ 70 %. Elles ont dépassé les chiffres d’avant la pandémie de janvier 2020.

Début d’année positif

La société hongroise Wizzair a transporté 4 149 850 passagers sur son réseau en janvier 2023, soit 73,1 % de plus qu’à la même période en 2022. Le coefficient de remplissage a également connu une augmentation significative, passant à 86 % pour le mois. Sur une période de 12 mois Wizzair a doublé son nombre de passagers à plus de 47 millions.

Ryanair a affiché des résultats similaires au cours de la même période, avec une hausse de 69% à 11,8 millions de passagers transportés pour janvier 2023. Elle a opéré plus de 68 000 vols. Sur la période de 12 mois glissants, la compagnie aérienne a signalé une augmentation de 111 % à 165,3 millions de passagers. Le coefficient de remplissage a également connu une augmentation notable. Il est passé de 79 % en janvier 2022 à 91 % en janvier 2023, une hausse de 12 points.

La publication des résultats du mois s’est avérée être un coup de pouce positif pour les deux compagnies aériennes. La société Ryanair Holdings a enregistré jeudi une augmentation de 2,7% du cours de l’action à la Bourse de Londres. De son coté le cours de l’action Wizzair a augmenté de 4,3%.

Un quatrième trimestre au ralenti pour Ryanair

Le troisième trimestre 2022 s’est avéré être un tournant pour les deux transporteurs. Malgré un démarrage lent jusqu’en 2022, la demande refoulée a soutenu les activités de Ryanair et Wizzair au cours de la saison estivale, se poursuivant jusqu’en automne et en hiver.

Ryanair a rapidement rebondi après un léger décalage du nombre de passagers en novembre, enregistrant un énorme bénéfice de 211 millions d’euros pour le trimestre.

Une perte est prévue pour le quatrième trimestre en raison de la période de Pâques tombant début avril pour 2023. Ryanair a commencé à développer son réseau pour l’été 2023. Elle a ajouté une gamme de liaisons au départ de ses bases irlandaises à Dublin et Shannon. Plus récemment, la compagnie aérienne a annoncé 19 nouvelles routes au Portugal. Huit destinations ont été ajoutées depuis la porte d’entrée de l’Algarve Faro et 11 depuis la ville septentrionale de Porto, portant à 1 600 le nombre total de vols hebdomadaires vers le pays.

Les plans de Wizzair pour 2023

De même, Wizz Air a annoncé un troisième trimestre lucratif. Une perte nette globale est prévue pour l’exercice, en raison d’une augmentation des coûts d’exploitation et d’une demande lente au cours du premier trimestre. Cependant le transporteur devrait renouer avec les bénéfices pour l’exercice 2023/2024.

En janvier, Wizzair envisageait de réduire plusieurs services depuis Londres Gatwick et Londres Luton vers l’Europe du Sud. À sa place, le transporteur accélère les connexions vers la Turquie. Wizzair a ajouté Istanbul, Antalya et Dalaman à son réseau londonien. Elle a également mis en place de nouvelles liaisons partir de plusieurs autres bases à travers l’Europe.

Wizz Air a également renforcé sa présence au Moyen-Orient en reliant 12 destinations à travers l’Europe à l’Arabie saoudite.

Ryanair et Wizzair, en janvier 2023, ont clairement confirmé la reprise du secteur aérien et tablent sur un été 2023 encore meilleur qu’avant la pandémie !